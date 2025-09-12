* Lärlingsjobb till dig som vill bli servicetekniker
2025-09-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Publiceringsdatum2025-09-12Om företaget
Välkommen till 08-City Kylteknik AB - ett företag inom teknisk service och underhåll av storköks- och hushållsmaskiner i Stockholm. Vi är experter inom installation, reparation och underhåll av olika tekniska system, inklusive el, gas, svetsning, vitvaror och storköksteknik.
Vi söker dig med behörigheter inom teknik. Hos 08-City Kylteknik AB erbjuder vi inte bara en arbetsplats, utan en plats där du kan utvecklas, trivas och göra skillnad i kundens vardag.
Om rollen som servicetekniker
Har du nyligen avslutat din tekniska utbildning inom el, gas, svetsning, vitvaror eller storköksteknik? Eller har du varit långtidsarbetslös och vill lära dig ett nytt yrke? Vi söker en engagerad och teknikintresserad person som vill ta sina färdigheter till nästa nivå genom att bli en del av vårt team som Servicetekniker.
Denna roll erbjuder en unik möjlighet att använda sina kunskaper i en praktisk och omväxlande miljö och få möjlighet till fortsatt utveckling inom företaget. Vi erbjuder även en möjlighet att börja som lärling med praktisk utbildning under provperioden. Under den fortsatta anställningen finns goda möjligheter till betald utbildning och behörigheter.
Ansvarsområden:
Utföra service, underhåll och reparationer av storköksmaskiner och hushållsmaskiner.
Lösa tekniska problem och utföra felsökning inom områden som starkström, likström, kyla och trycksättning.
Utföra periodiska kontroller av fluorhaltiga gaser och säkerställa att systemen är i driftsmässigt skick.Dina egenskaper
Stresstålig och kapabel att hantera utmanande situationer.
Teknikintresserad med en vilja att lära och utvecklas inom området.
Serviceinriktad med förmåga att skapa positiva kundrelationer.
Fördelar vid ansökan:
Nyligen har fått behörigheter inom el, gas, svetsning, vitvaror eller storköksteknik.
Flytande i engelska eller svenska.
B-körkort.Så ansöker du
Om du är intresserad av denna möjlighet skicka in din ansökan med rubrik "Servicetekniker" och CV till info@city-kylteknik.se
.
Slutdatum för ansökan: Omgående
Vi uppmuntrar mångfald och välkomnar sökande oavsett kön och etnisk bakgrund.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
E-post: info@city-kylteknik.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servicetekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 08-City Kylteknik AB
(org.nr 559445-7789), https://www.city-kylteknik.se Körkort
