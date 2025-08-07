Lärarvikarier till Barn-och utbildningsavdelningen i Aneby kommun
Aneby kommun, Barn- och utbildningsavdelningen / Grundskollärarjobb / Aneby Visa alla grundskollärarjobb i Aneby
2025-08-07
, Jönköping
, Nässjö
, Habo
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aneby kommun, Barn- och utbildningsavdelningen i Aneby
Vill du vara med och göra skillnad i barns och ungas liv? Barn- och utbildningsavdelningen i Aneby kommun söker nu engagerade och flexibla lärarvikarier till våra fem grundskolor. Vi erbjuder ett arbete i en liten organisation och här får du bidra med din kompetens och göra vår kommun ännu bättre.
Aneby kommun är beläget på Småländska Höglandet med knappt 7 000 invånare. Kommunens övergripande mål är Ett gott liv i en hållbar och växande kommun och är en arbetsplats där sammanhållning och samarbete är viktigt. Vi tar avstamp i en värdegrund som bygger på öppenhet, utveckling och ansvar.
Läs mer om hur det är att arbeta i Aneby kommun: aneby.se/jobbahosossPubliceringsdatum2025-08-07Arbetsuppgifter
Som lärarvikarie kommer du att ansvara för undervisning enligt planering och bidra till att skapa en trygg och inkluderande lärandemiljö. Du samarbetare med kollegor och följer skolans rutiner och riktlinjer. I rollen är du en förebild för eleverna och spelar en viktig roll i deras utveckling.
Genom vårt system Medvind lägger du dig tillgänglig de tider som du är intresserad av att arbeta och om ett arbetspass dyker upp som matchar dina önskemål blir du bokad. Det ger dig möjlighet att arbeta när det passar dig.
Skriv gärna i din ansökan om du kan tänka dig arbeta inom en eller flera verksamheter och i så fall vilka.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse för pedagogik och att arbeta med barn och unga. För att trivas hos oss behöver du vara serviceinriktad och flexibel. Du är en person som tar eget ansvar och samtidigt tycker om att arbete med andra. Att du har ett gott bemötande mot elever, anhöriga och kollegor ser vi som en självklarhet.
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift är en förutsättning då kommunikation och dokumentation är en viktig del av arbetet. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete inom skola samt en positiv inställning till att arbeta med digitala hjälpmedel. Relevant utbildning är också meriterande, men inget krav.
Välkommen med din ansökan! Är du intresserad att arbeta hos oss, får du redan i samband med att du skickar in din ansökan begära ut ett registerutdrag från belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
.
ÖVRIGT
Eventuell kontakt från rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C271451". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aneby kommun
(org.nr 212000-0498) Arbetsplats
Aneby kommun, Barn- och utbildningsavdelningen Kontakt
Barn- och utbildningsavdelningen
Johanna Helgesson johanna.helgesson@aneby.se 0380-462 30 Jobbnummer
9449919