Lärarvikarier sökes till Hylte gymnasieskola och vuxenutbildning
2026-02-16
Välkommen till den lilla och styrkebaserade kommunen med stora möjligheter - där ditt arbete gör skillnad!
Här har du chansen att bidra med samhällsviktiga tjänster, till de vi är till för, tillsammans med dina kollegor. Vi utgår ifrån friskfaktorer och har ett styrkebaserat förhållningssätt som fokuserar på människors samt organisationens styrkor. Det är också det vi kommunicerar och ger återkoppling på. Du ges hållbara arbetsvillkor, förutsättningar att växa och bidra till det kollegiala lärandet. Vi vägleds av utvecklingskraft, stolthet och medmänsklighet och det förväntar vi oss att du också gör.
Kom och gör skillnad med oss!
I Hylte Kompetenscentrum ingår gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Inom ramen för vuxenutbildningens verksamhet bedrivs grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, yrkesvux, SFI och uppdragsutbildningar. På gymnasieskolan bedrivs vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, samhällsprogrammet och introduktionsprogrammen.
Vi arbetar just nu med att bygga upp en vikariepool och söker därför fler engagerade vikarier.
Som lärarvikarie undervisar du vid ordinarie lärares frånvaro. Uppdragen kan vara både kortare och längre och inom olika ämnen, beroende på behov. Du möter studerande med varierande bakgrund och studiemål, vilket gör arbetet både omväxlande och meningsfullt.
Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Inför rekryteringsarbetet har Hylte kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
I vår kommun finns semesterväxlingsavtal, flextidsavtal och friskvårdsbidrag. Vi tillämpar distansarbete i den mån verksamheten tillåter. Vi har kostnadsfria parkeringsplatser och för dig som behöver ladda elbil går det mot en kostnad. Vi tillämpar rökfri arbetstid. Hylte kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning.
Hylte kommun tillämpar kompetensbaserad rekrytering . I denna rekryteringsprocess ansöker du enbart med CV.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har lärarutbildning eller annan relevant utbildning/erfarenhet
• Är trygg, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga
• Har ett positivt och professionellt förhållningssätt till elever och kollegor
• Är flexibel och kan anpassa dig till olika undervisningssituationer
• Har grundläggande digital kompetens
Logga in/skapa en användare först innan du fyller i din ansökan. Ersättning
