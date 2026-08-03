Lärarvikarier i samtliga ämneskombinationer till Grillska gymnasiet i
Stadsmissionens skolstiftelse / Pedagogjobb / Uppsala Visa alla pedagogjobb i Uppsala
2026-08-03
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Om vikariepoolen
Grillska gymnasiet i Uppsala söker lärarvikarier i samtliga ämneskombinationer till vår VIKARIEPOL. Dina arbetsuppgifter är i första hand att vikariera för tillfälligt frånvarande lärare på lektioner inom alla gymnasieskolans ämnen. Du kommer utifrån behov och möjlighet att ha ett antal arbetspass utlagda varje vecka.
Som vikarie ansvarar du inte för att planera undervisningen. Undervisande lärare förbereder planering inför dina lektioner.
Våra skolor arbetar efter en gemensam pedagogisk modell, som utgörs av vår idé, vår vision, vår värdegrund och åtta kännetecken. Modellen vägleder oss i vårt arbete för att bidra till våra studerandes kunskaper, personliga utveckling och lärande. Den fokuserar på goda effekter för lärande och kunskapsutveckling.
Alla lektioner är sammanhållna och långa, 120-180 minuter undervisningstid. Lektionerna följer en struktur med tydliga mål och syften och är varierande i arbetssätt.
Våra skolor arbetar med en stark värdegrund för samhällsförbättring och lika värde. Därför är det viktigt för oss att du delar vår värdegrund.Publiceringsdatum2026-08-03Kvalifikationer
Examen från gymnasiet är ett krav. Högre utbildning är inget krav men meriterande. Tidigare erfarenhet av liknande uppdrag eller angränsande uppdrag är också meriterande.
Du trivs i skolmiljö och har lätt att skapa goda relationer med ungdomar och arbetskollegor. Du är flexibel, lyhörd och kan välja olika angreppssätt för att hitta lösningar. Du är allmänbildad och har lätt att ta dig an arbetsuppgifter inom olika områden. Du är prestigelös och trivs i en miljö där vi samarbetar och hjälps åt. Grillska gymnasiet arbetar med en stark värdegrund och det personliga mötet är viktigt för oss. Du bör därför trivas med att arbeta med ungdomar och att stödja dem i sin utveckling mot starkare självkänsla och egenmakt.Anställningsvillkor
Anställningsform: visstidsanställning
Omfattning: deltid (timmar)
Tillträde: vid behov
Kontakt: Martin Molin, rektor
Vi eftersträvar en arbetsplats med jämlikhet, jämställdhet och mångfald.
Inför anställning begär vi alltid registerutdrag från polisen. Du kan beställa blanketten från polisens hemsida. Beställ gärna utdraget i förväg då viss handläggningstid förekommer.
Vid övertalighet inom Stadsmissionens skolstiftelse kommer utannonserad tjänst i första hand att erbjudas anställda inom stiftelsen.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Stadsmissionens skolstiftelse är en idéburen organisation som driver gymnasieutbildning på Grillska gymnasiet och Grillska gymnasiesärskolan och vuxenutbildning på Stadsmissionens folkhögskola och Stadsmissionens yrkeshögskola. Med cirka 3000 studerande är vi en av Sveriges största idéburna skolaktörer.
Stiftelsen arbetar efter en pedagogisk modell med gemensamma aktiviteter och arbetssätt. Det innebär bland annat att våra utbildningar präglas av samhällsengagemang, entreprenörskap och hälsa och har en tydlig verklighetsanknytning.
Grillska Gymnasiet i Uppsala
Grillska Gymnasiet i Uppsala ligger i trivsamma lokaler i Ekebybruk. Skolan erbjuder sex olika nationella program, såväl högskoleförberedande som yrkesprogram. Det personliga mötet, stolthet hos elever och lärare, nytänkande och resultat i form av kunskap och personlig utveckling är viktiga hörnstenar i vår verksamhet. Utmärkande för skolan är ett nära samarbete mellan elever och lärare i en trygg studiemiljö. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stadsmissionens Skolstiftelse
752 63 UPPSALA Arbetsplats
Grillska Gymnasiet i Uppsala Jobbnummer
10019555