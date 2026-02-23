Lärarvikarie till Mullsjö fhs tvååriga yrkesutbildning, Socialpedagog
Mullsjö Folkhögskola Stiftelsen / Behandlingsassistentjobb / Mullsjö Visa alla behandlingsassistentjobb i Mullsjö
Mullsjö folkhögskola söker lärarvikarie till skolans tvååriga yrkesutbildning,
Socialpedagog med inriktning neuropsykologisk funktionsnedsättning och samsjuklighet
Mullsjö folkhögskola ligger vackert på en höjd, alldeles intill sjön, i natursköna Mullsjö, knappt 3 mil nordväst om Jönköping. Hit tar du dig lätt med både bil, buss eller tåg.
Skolan har närmare 200 deltagare på långa kurser och har en omfattande kortkursverksamhet och internatverksamhet. Vi är en fristående stiftelse som vilar på en kristen värdegrund och skolans huvudmän är Svenska Alliansmissionen, Svenska Alliansmissionens Ungdom och Mullsjö folkhögskolas kamratförbund. Vi hälsar förstås studerande med alla olika livsåskådningar välkomna till vår skola.
Omfattning: vikariat vid behov under vårterminen 2026
Tillträdesdag: snarast eller enligt överenskommande
Kvalifikationer/arbetslivserfarenhet/krav
Utbildad Socialpedagog, Socionom eller Beteendevetare - erfarenhet efterfrågas
Nu söker vi en vikarie som vill undervisa utifrån egen erfarenhet och kompetens, och undervisa inom det område där du är mest trygg. Formell utbildning är meriterande, men gedigen erfarenhet och engagemang väger minst lika tungt.Publiceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
Som vikarie hoppar du in vid behov, när ordinarie lärare är sjuk eller frånvarande. Du planerar och genomför undervisning på upp till 90 minuter. Vi ser gärna att du håller lektioner inom de områden där du känner dig som mest trygg och engagerad, och där du får möjlighet att undervisa i det du verkligen brinner för.
Du får möjlighet att göra skillnad i elevernas vardag och bidra med din erfarenhet i en stimulerande miljö. Vi ser värdet i olika perspektiv och erfarenheter, och välkomnar dig som vill dela med dig av din kunskap.
Du är trygg, lösningsfokuserad och bygger relationer med ett varmt bemötande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Din ansökan vill vi ha snarast på mail till angelika.blom@mullsjofolkhogskola.se
.
Du skriver ett personligt brev och berättar om dig själv och varför du är intresserad av och lämplig för att arbeta hos oss, tillsammans med ett CV och referenser.
Frågor om tjänsten besvaras av Angelika Blom, kursföreståndare på Socialpedagogutbildningen, angelika.blom@mullsjofolkhogskola.se
.
Intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: angelika.blom@mullsjofolkhogskola.se Arbetsgivare Mullsjö Folkhögskola Stiftelsen
, http://www.mullsjofolkhogskola.se
Björksätersvägen 4 (visa karta
)
565 21 MULLSJÖ Arbetsplats
Mullsjö Folkhögskola Stiftelsen Kontakt
Kursföreståndare Socialpedagogutbildningen
Angelika Blom angelika.blom@mullsjofolkhogskola.se Jobbnummer
9759078