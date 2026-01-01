Lärarvikarie till högstadiet åk 7-9 - Trä/metallslöjd
Att vara lärarvikarie kräver både pannben och passion. I gengäld får du en glimt rakt in i framtiden och en chans att vara en förebild för vuxenvärlden. Inte alltid enkelt men alltid utvecklande. Dessutom gör du en samhällsinsats!
På Lärarförmedlarna är vårt uppdrag att se till att dörren till klassrummet alltid står öppen - även när ordinarie lärare är sjuka eller behöver vara borta. Ett viktigt jobb där du gör skillnad för barn och unga varje dag.
Lärarförmedlarna är störst i Sverige på lärarvikarier till skola. Vi har avtal med många skolor och förskolor och massor av olika och spännande uppdrag att jobba med! Nu söker vi dig som vill jobba som ämneslärare i Trä/metallslöjd på högstadiet (åk 7-9) under höstterminen.
Vi söker dig som kan förvandlar råa material till stolthet, mod och självförtroende. Ett hantverksproffs som lär ut praktiskt hantverk, tålamod, säkerhet och design på ett sätt som gör eleverna både stolta och nyfikna på mer. Du vet hur viktigt det är att kunna arbeta praktiskt i en digital värld. Och du har tillräckligt mycket kunskaper och erfarenheter med dig, för att förstå vad som är viktigt framåt. Framförallt älskar du att undervisa!
Så funkar Lärarförmedlarna
Med Lärarförmedlarna blir jobblivet enklare! Du kan jobba från förskola till vuxenutbildning, mycket eller lite, ofta eller sällan. Uppdragen varar från några veckor upp till en termin (Vill du jobba på kortare uppdrag eller enstaka dagar? Då vill vi tipsa om vårt systerföretag; Pamoja). Du matchas alltid till ditt bästa uppdrag och behöver aldrig konkurrera med kollegorna om jobben. Det är tryggt för både dig och skolan.
Så funkar jobbet
I jobbet som lärarvikarie ingår att planera och genomföra undervisning. Dessutom ingår kontakter med kollegor och föräldrar. Jobbet hanterar du enkelt i vår smidiga app. När du behöver stöd är vi alltid nära; i chatten, på telefon eller mejl. Du får både en personlig kontaktperson och ett maffigt nätverk av kollegor att lära av och utvecklas tillsammans med.
Vad behöver du kunna?
Våra kunder älskar vår personal! Därför är vi noggranna när vi rekryterar.
Du behöver vara utbildad lärare eller ha annan relevant utbildning.
Du behöver ha erfarenhet av undervisning, bedömning och utvärdering.
Du är en skicklig pedagog som ser att jobbet också handlar om att entusiasmera och inspirera.
Du behöver tala och skriva svenska (eller i vissa fall engelska), och ha ett giltigt utdrag ur belastningsregistret.
Du ska vilja vara en förebild för alla du möter. Smart och snäll helt enkelt:)
Du behöver kunna jobba deltid eller heltid under höstterminen.
Så söker du jobbet
Första steget i vår smarta rekryteringsprocess är ett jobbtest. I nästa steg ses vi i ett videomöte. Om vi är överens får du en ordentlig introduktion innan du börjar jobba. Publiceringsdatum2026-01-01Om företaget
Efter 25 år som specialister på lärarvikarier till skolan vet vi att varje vikarie från Lärarförmedlarna gör skillnad. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag och självklart har vi kollektivavtal.
