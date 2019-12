Lärarvikarie sökes till yrkesgymnasium i Malmö - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Gymnasielärarjobb i Malmö

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Gymnasielärarjobb / Malmö2019-12-23Är du student, har en stor social kompetens och vill jobba extra som lärarvikarie på ett yrkesgymnasium i Malmö? Då är det dig vi söker!Student Consulting söker nu studenter för vår kunds räkning som vill arbeta extra som lärare i de gymnasiegemensamma ämnena på ett yrkesgymnasium i Malmö. Som lärarvikarie kommer du ingå i en vikariepool och hjälpa till att täcka upp för ordinarie lärare vid behov. I tjänsten kommer du ansvara för att hålla i de lektioner som ordinarie lärare uteblir från. Inför varje arbetspass kommer ansvarig lärare mejla ut en lektionsplanering som du sedan utgår ifrån.Behovet uppstår ofta med kort varsel och du kommer därför framförallt bli inringd kvällen innan eller samma morgon. Arbetstiderna är varierande och kan handla om några timmar per dag, heldag eller en kortare period enligt schema. Du ska vara tillgänglig att kunna arbeta 2 pass per vecka.Arbetsplatsen präglas av en händelserik miljö och ingen dag är den andra lik, vilket gör arbetet både utmanande och utvecklande.Vi ser att du är student, gärna lärarstudent på grundskole- eller gymnasienivå och vill ha ett meriterande extrajobb vid sidan av dina studier. Som person besitter du en stor social kompetens, är självgående och brinner för att arbeta med ungdomar. Tidigare erfarenhet av pedagogiskt arbete är meriterande men inget krav. Det viktigaste är dina personliga egenskaper.Vi arbetar med löpande intervjuer och urval så skicka in din ansökan redan idag!2019-12-23Dig som studerar och brinner för att arbeta med ungdomarSom är självgående och har en stor social kompetensHar en god datorvanaÄr flexibel och kan hoppa in med kort varselMångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidStuderande 6 mån eller längreFast lönSista dag att ansöka är 2020-01-31Studentconsulting Sweden AB (Publ)5019123