Lärarvikarie i SVA och/eller engelska - Utbildnings- och jobbcenter

2026-02-27
Välkommen till arbetsmarknadsförvaltningen. Här arbetar vi med arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd, vuxenutbildning, konsumentfrågor och introduktion av nyanlända. Målet är att alla ska erbjudas möjlighet till egen försörjning. Därför arbetar vi nära näringslivet och arbetslivets parter för att öka möjligheten för personer att etablera sig på arbetsmarknaden.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vill du får möjlighet att göra skillnad för elever som håller på att lära sig svenska som andraspråk eller engelska för att kunna komma vidare i sina studier eller bli attraktivare på arbetsmarknaden? Då är det här sommarvikariatet för dig!
På utbildnings- och jobbcenter i Uppsala arbetar cirka 130 medarbetare från förvaltningen och här får 2000 vuxenstuderande sin utbildning varje dag. Vi har teoretiska och praktiska utbildningar av olika slag från sfi till gymnasienivå.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Du kommer att planera, genomföra och efterarbeta lektioner i svenska som andraspråk på grundläggande nivå och/eller engelska på grund eller gymnasienivå. Du kommer också att hjälpa ordinarie lärare i bedömning och betygssättning.Publiceringsdatum2026-02-27Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieexamen med grundläggande högskolebehörighet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att undervisa i svenska som andraspråk och/eller engelska. Är du lärarstuderandemed svenska, svenska som andraspråk eller engelska som ämnen ses även det som meriterande.
Som person är du flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du är har förmåga till självständighet och har mod att agera efter din egen övertygelse. Dessutom samarbetar och relaterar du till andra på ett lyhört och smidigt sätt.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Jesper Hedin, rektor, 018 - 727 22 22.
Facklig företrädare: Sveriges lärare, Sofia Lundberg och Andrea Nerenberg 018-727 28 19.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 68 24.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Timlön
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
