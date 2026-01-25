Lärarvikarie i spanska i Stockholm vårterminen 2026
2026-01-25
Vi söker dig som vill arbeta som lärarvikarie i spanska i Stockholm. Vi har både kortare och längre vikariat i grundskolan och på gymnasiet som vi matchar mot dina önskemål och kompetens. Hos oss styr du själv vilka dagar och tider du har möjlighet att arbeta, det gör det enkelt att kombinera arbetet hos oss med till exempel studier eller ett deltidsarbete.
Som vikarie ersätter du ordinarie lärare för längre eller kortare period. Du förbereder och håller lektioner efter lärarens planering och bidrar till en trygg och meningsfull dag för eleverna. Du behöver ha viljan och förmågan att arbeta tillsammans med andra vuxna i team, kunna sätta sig in i olika skolors rutiner och hantera situationer som kan uppstå i klassrummet.
Erfarenhet av att undervisa i spanska i grundskolan eller på gymnasietLärarutbildning med behörighet att undervisa i spanska alternativt har du läst spanska på högskolenivå
God svenska i tal och skrift
Goda referenser Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare TellusAcademy Vikariepoolen AB
(org.nr 556826-1381) Kontakt
Magdalena Tengroth ansokan@vikariepoolen.se Jobbnummer
9703077