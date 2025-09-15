Lärarresurs med inriktning diabetes till Sparråsskolan
Kungälvs kommun, Bildning och Lärande
2025-09-15
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!
Vi söker dig som kan vara en vuxen förebild, som är trygg och tillitsskapande.
En god samarbetsförmåga är en grundförutsättning för att klara av det nära samarbetet med lärare, vårdnadshavare och elev. Vi sätter även stor vikt vid din förmåga att möta elever med särskilda behov.
Vår skola ligger i direkt närhet till naturen, vilket ger stora möjligheter i det pedagogiska arbetet. Skolan har elever från förskoleklass upp till årskurs 6 samt fritidshem. Personalen består av ett stabilt och engagerat gäng med en hög andel behöriga pedagoger.
Vi arbetar i nära samverkan och hela personalgruppen delar ett gemensamt ansvar för att stödja och främja varje elevs utveckling. Eftermiddagsarbete inom fritidsverksamheten ingår också som en naturlig del av uppdraget.Dina arbetsuppgifter
Som lärarresurs ger du stöd till elev/elever under hela skoldagen, i och utanför klassrummet, under lektioner, hjälper till med struktur under dagen men är även ett stöd i sociala situationer. Det innebär även att både organisera och delta i rastaktiviteter. En lärarassistent ska kunna hantera flera olika roller och ska således besitta olika kompetenser. Du kommer att ha kontinuerliga kontakter med vårdnadshavare och andra vuxna i elevernas nätverk. I rollen ingår även arbete inom fritidsverksamheten under eftermiddagarna.Kvalifikationer
Du har tidigare erfarenhet av arbete med elever i åk F-3. Du är flexibel, lugn och lösningsfokuserad. Du är inte rädd för utmaningar i arbetet. Samt avslutad gymnasieutbildning.
Som person ser vi att du:
- Har erfarenhet och kunskap om diabetes.
- Är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter.
- Är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer.
- Har god samarbetsförmåga.
- Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
- Är relationsskapande, utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang.
- Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Meriterande:
- Erfarenhet av arbete med NPF.
- Erfarenhet av pedagogisk arbete.
- Utbildning inom pedagogik eller annan utbildning som vi anser som relevant.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Intervjuer och urval sker löpande under ansökningstiden, så vänta inte med din ansökan.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
