Lärare Yrkeshögskola inriktning specialistundersköterska äldre
2026-02-23
Välkommen till KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) - ett av Sveriges främsta utbildningsföretag inom yrkeshögskola, företagsutbildning och gymnasial vuxenutbildning, inom vård, omsorg, förskola, skola och fritidsverksamhet. Vi strävar efter att göra skillnad genom att leverera kompetens som påverkar individ, organisation, verksamhet och samhälle positivt. Som leverantör till över 250 kommuner och företag över hela landet, är vi stolta över att vara en kraftfull partner inom utbildning.
Om du delar vår passion för att arbeta med människor, forma kompetens och skapa positiva förändringar, är du varmt välkommen att skicka in din ansökan till ett av Sveriges främsta utbildningsföretag! Utforska mer på kui.se.
KompetensUtvecklingsInstitutet Yrkeshögskola söker nu en lärare till utbildningen specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre. Tillsammans med övriga i teamet kommer du driva och utveckla utbildningen framåt. Detta arbete omfattar bland annat planering och utformning av kurser, undervisning samt handledning av de studerande.
Vem söker vi?
För att trivas i rollen krävs att du har ett ödmjukt förhållningssätt samt en positiv människosyn och ser glädjen i att hjälpa våra studerande att utvecklas och att etablera sig inom branschen. God pedagogisk förmåga tillsammans med ett intresse för människor och branschen är ett måste. Vi söker nu en engagerad och strukturerad team player med förmåga att kommunicera på ett tydligt sätt.
Arbetslivserfarenhet/bakgrund
• Pedagogisk utbildning - meriterande med leg vårdlärare
• Leg sjuksköterska eller examen specialistundersköterska inriktning äldre
• Aktuell mångårig yrkeserfarenhet inom äldreomsorg
• Erfarenhet av distansundervisning
• Du har en mycket god IT-vana och kan snabbt sätta dig in i olika system
• Du har mycket goda kunskaper om digitala verktyg och de vanligaste Officeprogrammen
• Erfarenhet av kursutveckling
Det är meriterande om du uppskattar ett varierat och stimulerande arbete och har en stark kreativ sida. Du har sinne för ordning och reda och du kan samarbeta med andra och samtidigt arbeta under eget ansvar och göra prioriteringar. Du har ett gott bemötande och god servicekänsla. Du är snabb och effektiv, lösningsfokuserad och resultatinriktad.
Hur vi rekryterar
Vi strävar efter mångfald vad gäller kön, ålder och kulturell bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som kreativitet, samarbetsförmåga och vilja att utveckla verksamheten.
Övrig information
Tillträdesdag
260801 eller efter överenskommelse
Placeringsort
Stockholm (Fridhemsplan)
Omfattning
Heltid
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning med obligatorisk 6 månaders provanställning. Resor ingår i tjänsten ca 1-2 ggr/månad - övernattningar förekommer. Resorna är kopplade till att undervisning sker på annan ort samt möten inom organisationen.
Sista ansökningsdag
260323 vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag.Kontaktperson för detta jobb
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Monica Gallon på mailadress: monica.gallon@kui.se
Vi tar inte emot ansökningar via e-post
Vi erbjuder dig
Alla som har en hel- eller deltidsanställning hos oss får tillgång till vår förmånswebb (Benify). Du kan också få oberoende pensionsrådgivning, utnyttja friskvårdsbidrag samt göra brutto- och nettolöneavdrag vid köp av utvalda produkter - allt direkt i förmånswebben. Förmånswebben är dessutom kopplat till ett personalkort som ger dig en mängd rabatter hos stora och välkända varumärken.
Är du den vi söker?
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut.
Välkommen med din ansökan!
