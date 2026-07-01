Lärare yrkesämnen ref.nr. 71/26: Vård och omsorg
Kalix kommun / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Kalix Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Kalix
2026-07-01
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Nu söker vi en yrkeslärare inom vård och omsorg. Vuxenutbildningen har utgångspunkt i Kalixbornas behov och vårt mål är att erbjuda bästa möjliga service för den som vänder sig till oss. Målet är en skola där varje elev ges möjlighet att lyckas i en lugn och trygg miljö. Varje elev ska få utvecklas utifrån sina förutsättningar, i en gemenskap där läraren utmanar och stöttar till framgång. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där alla känner sig trygga, uppskattade och delaktiga. Vi är en skola där lagandan, kollegialt lärande och individen är lika viktiga. Vill du också vara med och göra Kalix Kommun bättre? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Undervisning med inriktning mot vårdbiträde/undersköterska. Du stöttar och leder våra elever i deras utvecklingsprocesser. Du bidrar med din kompetens till verksamheten som helhet och har stora möjligheter att vara en del av vårt utvecklings- och kvalitetsarbetet genom att bedriva undervisning på såväl individ som gruppnivå med hög kvalitet, samt att vara aktiv deltagare i det kollegiala lärandet.
Du samverkar med andra lärare för att nå utbildningens mål och du är insatt i och arbetar utifrån styrdokumenten, vilket bland annat innefattar att:
• Ta ansvar för elevernas kunskapstillväxt, stödja deras personliga utveckling och skapa goda förutsättningar för varje elevs lärande, utveckling och förmåga att utveckla kritiskt tänkande.
• Genomföra, utveckla och leda utbildning med hög kvalitet och engagemang.
• Vara öppen för nya idéer och förändringar.
Vi söker
Dig som är utbildad vård- och omsorgslärare med lärarlegitimation yrkeslärare eller motsvarande kompetens.
Vi ser gärna att du har sjuksköterskeutbildning eller har annan vårdutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten, helst med kompetens inom LSS och psykiatri. Vi ser även att du har tidigare erfarenhet av att undervisa och planera inom vuxenutbildning och/eller gymnasium och arbeta med APL-platser, samt validering.
Det är meriterande om du har pedagogisk utbildning, kunskaper och erfarenhet inom validering. Vi ser gärna att du har kunskaper om styrdokument inom vuxenutbildning och/eller gymnasium. Det är även meriterande om du har goda data- och IT-kunskaper och är van att arbeta med lärplattformar och medier, samt har god språklig kompetens.
För att lyckas i rollen behöver du ha en god pedagogisk förmåga för att anpassa undervisningen och dina pedagogiska metoder utifrån individ- och gruppbehov, för att eleven på bästa möjliga sätt skall nå sitt mål i undervisningen. Vi ser att du är intresserad av utvecklings- och förändringsarbete för att motsvara branschens och utbildningens behov av kompetens och kvalitet.
Du är flexibel, lösningsfokuserad, självgående, samt har en god samarbetsförmåga. Vi ser även att du är relationsskapande och kan skapa goda kontakter med kollegor, elever, APL-platser och handledare.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, samarbetsförmåga och flexibilitet.
Vi erbjuder
Som medarbetare i Kalix Kommun har du många förmåner, såsom bl.a. :
semesterväxling
förmånscykel
bidrag för att studera på fritiden
läs mer om våra förmåner på http://www.kalix.se/formanÖvrig information
Läs om arbetsplatsen, via länkarna nedan:https://www.kalix.se/kommun/Kommunens-organisation/Forvaltningar-och-namnder/Utbildningsforvaltningen/https://www.kalix.se/Utbildning/Vuxenutbildning/
Kalix kommun är ett förvaltningsområde för finska och meänkieli. Kunskaper i dessa är meriterande.
Din ansökan behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalix Kommun
(org.nr 212000-2692), https://www.kalix.se/
Nygatan 4 (visa karta
)
952 81 KALIX Arbetsplats
Kalix Kommun Kontakt
Rektor
Tuija Larsson Gunnari tuija.larsson@kalix.se +4692365933 Jobbnummer
9986312