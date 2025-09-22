Lärare vård och omsorg till Linnégymnasiet (vikariat VT26)
2025-09-22
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du vikariera som lärare i vård och omsorg? Hos oss på Linnégymnasiet kan du bidra till att fler elever får en bra skolgång. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Utgångspunkten för dig som lärarvikarie i vård och omsorg är att arbeta med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. Arbetet sker både självständigt och i samarbete med kollegor.
Som lärare samarbetar du med vårdnadshavare, kollegor och med andra som förekommer i skolan för att nå en högre måluppfyllelse och skapa bästa förutsättningar för varje elev. Du utgår från den elevgrupp du möter och förväntas skapa en varierande och utmanande undervisning. Att använda digitala verktyg är en naturlig del i din undervisning.
Du främjar ett kollegialt lärande genom diskussion och reflektion vid såväl planerade som spontana tillfällen. För att gynna elevernas lärande, samt din egen och verksamhetens utveckling, tar du tillvara på olika professioners erfarenheter och kunskaper.
I denna roll kommer du att undervisa i Hälso- och sjukvård 1, Omvårdnad 1, Socialomsorg 1 och 2 samt Omvårdnad 2. Du undervisar elever i åk 1 och åk 2 vilket innebär att du kommer att bedöma enligt både Gy11 och Gy25.
Tjänsten är ett vikariat på 75% under vårterminen 2026.
Din arbetsplats
Linnégymnasiet är en plats för möten mellan människor - möten som präglas av ömsesidig respekt och glädje. All verksamhet vilar på och utgår från skolans värdegrund - kvalitet, kunskap, trygghet och glädje. Vår undervisning vilar på relationellt ledarskap där eleven står i fokus. I fastigheten finns både gymnasium, vuxenutbildning och Linköpings Idrottsgymnasium. Vi finns centralt i Linköping, beläget i Kunskapsgallerian.
Linnégymnasiet består av cirka 500 elever och drygt 70 personal. Vi erbjuder Barn- och fritidsprogrammet, Försäljnings- och Serviceprogrammet, Hotell- och turismprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet vilket ingår i Vård- och omsorgscollege. IVAS är en del av gymnasiet som riktar sig mot gymnasieelever inom autismspektrumtillstånd med ca 100 elever.
Som lärare på Linnégymnasiet ligger stort fokus på att ha en helhetssyn kring elevens lärande och mående i samverkan med kollegor, elevhälsa och andra berörda funktioner. Här möter du motiverade elever som går yrkesutbildningar. Du ingår i ett ämneslag och ett arbetslag där du har ett nära samarbete med engagerade kollegor. Det finns 8 andra personer som undervisar inom vård och omsorg.
Du som söker
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, sjuksköterska, fysio eller arbetsterapeut samt samt har bred erfarenhet och goda yrkeskunskaper inom vård- och omsorg. Är du behörig yrkeslärare ser vi det som meriterande. Det är även ett krav att du har erfarenhet av att undervisa i läroplansstyrd skola via praktik/som anställd och har arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg.
Eftersom du kommer att vikariera under vårterminen 2026 har eleverna redan påbörjat kurserna under höstterminen 2025 och det är bra om du tidigare har undervisat i Hälso- och sjukvård 1, Omvårdnad 1, Socialomsorg 1 och 2 samt Omvårdnad 2 för att enkelt kunna sätta dig in i vad som är kvar i kurserna.
I din roll som yrkeslärare på gymnasiet har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Gy11/Gy25) och övriga styrdokument. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Gy11/Gy25) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
Som lärare i gymnasiet är du en god förebild. Du har förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande samt dokumenterar det. Du samarbetar väl med kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: 2026-01-07, ev. december 2025.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning till och med 2026-06-17.
Sysselsättningsgrad: 75%.
Antal lediga befattningar: 1st.
Ref. nr: 15915
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg. Är du under utbildning till lärare, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
