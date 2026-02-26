Lärare trä- och metallslöjd till Gylle skola
2026-02-26
Vill du vara en del av en verksamhet där trygghet, utveckling och förbättringsarbete är fundamentet i allt vi gör? Välkommen till Gylle skola - en arbetsplats där vi delar kunskap, tar oss an utmaningar tillsammans och där både elever och personal får växa.
Gylle skola är en av Dalarnas största grundskolor, en F-9-enhet med cirka 900 elever. Skolan ligger strax söder om Borlänge centrum med goda kommunikationer och ett brett upptagningsområde som skapar mångfald och rika möjligheter till lärande.
Gylle skola F-6-har sedan april 2025 helt färdigställda, nya, moderna och välutrustade lärmiljöer - inklusive idrottshall och matsal - framtagna för att stödja en varierad och framtidsorienterad undervisning. Tillsammans med vår engagerade och behöriga personalgrupp, organiserad i starka årskurslag, skapar dessa lokaler ett framgångsrecept där professionalism, elevfokus och goda strukturer möts.
På enheten F-6 arbetar cirka 80 medarbetare i olika funktioner som alla bidrar till en trygg och lärande miljö. Vi befinner oss i ett spännande utvecklingsskede med fokus på att stärka elevernas digitala kompetens och samtidigt värna vår profil som en läsande skola, för att öka måluppfyllelsen i alla ämnen.
Tillsammans strävar vi efter att varje elev ska lämna årskurs 9 med positiv självkänsla, framtidstro och starka kunskaper. För att nå dit satsar vi kontinuerligt på kompetensutveckling och gemensamt förbättringsarbete.
Nu söker vi dig som vill bli en del av vår fortsatta resa och bidra till utvecklingen av framtidens skola här på Gylle. Varmt välkommen att bli en av oss!
Självklart lockar vår värdegrund dig!
• Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
Publiceringsdatum2026-02-26Arbetsuppgifter
Som lärarei trä- och metallslöjd ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen för elever i årskurs 3-6. Du använder metoder och arbetssätt som stödjer elevernas kunskapsutveckling och leder till hög måluppfyllelse i enlighet med aktuella styrdokument.
Du skapar en trygg och inspirerande lärmiljö där eleverna uppmuntras att utveckla kreativitet, problemlösning och praktiska färdigheter. I rollen ingår också att främja och stödja elevernas sociala utveckling och bidra till ett inkluderande klimat i undervisningen. Du dokumenterar elevers progression i skolans verksamhetssystem och samverkar med kollegor för att utveckla undervisningen och stärka helheten för eleverna.Kvalifikationer
Grundkrav för tjänsten:
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i trä- och metallslöjd i årskurs 3-6.
Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska.Dina personliga egenskaper
Du har god problemlösningsförmåga och en stark vilja att skapa goda relationer med elever och kollegor. Du samarbetar väl, planerar och organiserar ditt arbete på ett strukturerat sätt och tar initiativ när det behövs. Du är kommunikativ och bidrar till en trygg och professionell lärmiljö.
Meriterande kvalifikationer:
Behörig i hela slöjdämnet inklusive textilslöjd samt om du har behörighet i ytterligare ämnen inom årskurs 3-6.
Kunskaper i fler språk än svenska samt körkort B.
ÖVRIGT
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Välkommen med din ansökan!
