Lärare trä- och metallslöjd samt teknik till Forssaklackskolan.
Borlänge kommun, Forssaklackskolan / Grundskollärarjobb / Borlänge Visa alla grundskollärarjobb i Borlänge
2026-03-17
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borlänge kommun, Forssaklackskolan i Borlänge
Forssaklackskolan är en skola med ca 460 elever. Vi är organiserade i tre arbetslag som leds av en biträdande rektor. Arbetslagen präglas av ett tillåtande och stöttande klimat med en hög grad av självbestämmande gällande frågor som elevansvar, planering och resursanvändande. Vi har en organisation som främjar snabba beslutsvägar vilket gynnar elevens kunskapsutveckling.
På skolan finns också ett arbetslag som arbetar med praktiska frågor som vikarieanskaffning, inköp, IT och lokalfrågor. Vi har också ett ytterligare arbetslag som arbetar med värdegrundsfrågor och elevhälsa.
På Forssaklackskolan prioriterar vi kollegialt lärande och det genomsyras i både arbetslag och ämneslag.
Under de senaste åren har vi, tillsammans med eleverna, arbetat fram en tydlig lektionsstruktur som vi alla följer.
Vi har också från hösten -25 valt att ha tre heltidsmentorer som ett stöd till våra elever och även som ett komplement till våra pedagoger.
Från och med vårterminen 2027 kommer vi att flytta till helt nya stora moderna lokaler.
Självklart lockar vår värdegrund dig!
• Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
• Jag möter varje människa med öppenhet
Är du en person som gillar att skapa, bygga och inspirera andra att våga testa sina idéer? Då kan det här vara jobbet för dig.
Vi söker nu en engagerad lärare i träslöjd och teknik på heltid. Det är ca 50% slöjd och 50% teknik. Hos oss får du arbeta i en kreativ miljö där elevernas nyfikenhet och lust att lära står i centrum. Slöjdsalen och teknikundervisningen är viktiga delar av skolans arbete med problemlösning, kreativitet och praktiskt lärande och vi vill fortsätta utveckla det tillsammans med dig.
Du blir en del av ett ämneslag där samarbete, idéutbyte och gemensam utveckling är en självklar del av vardagen. Du kommer även att ha ansvar för materialvård och inköp tillsammans med andra. Vi tror att bra undervisning växer fram när vi planerar tillsammans, delar erfarenheter och stöttar varandra.
Hos oss får du:
* arbeta i ett engagerat kollegium
* vara med och utveckla undervisningen i slöjd och teknik
* möta elever som får tänka, skapa och lösa problem på riktigt
Vi söker dig som vill vara med och bidra till en positiv och utvecklande skolmiljö.
Du ska kunna dokumentera utifrån de system som finns och följa och stötta våra elevers kunskapsutveckling.
Välkommen med din ansökan vi ser fram emot att höra från dig!Kvalifikationer
Grundkrav för tjänsten:
Legitimerad lärare i träslöjd och/eller teknik (eller på väg mot legitimation).
Mycket bra muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.Dina personliga egenskaper
* brinner för att väcka elevers nyfikenhet och skaparglädje
* gillar att samarbeta och bidra i ett ämneslag
* är strukturerad men också kreativ i din undervisning
* är flexibel, lösningsfokuserad och kan möta våra elevers olika behov
* har lätt för att samarbeta med elever och vårdnadshavare
* ser det som viktigt att utvärdera och dokumentera och bidrar med ett stort engagemang för våra elevers utveckling
Meriterande kvalifikationer:·
Erfarenhet av arbete som lärare.
ÖVRIGT
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Välkommen med din ansökan!
ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT! Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313000".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-2239)
Borlänge kommun, Forssaklackskolan
Rektor
Anna Åberg 0243-749 51
9801201