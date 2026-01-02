Lärare trä- och metallslöjd på vikariat, Fribergaskolan, Danderyds kommun
Fribergaskolan är en 7-9 skola med ca 500 elever och 70 personal, som ligger centralt i Danderyd nära Mörby Centrum. Vår verksamhet är väl fungerande med mycket goda resultat och många fina traditioner. Skolan är mycket populär och har ambitiösa trevliga elever med engagerade föräldrar som ger oss ett gott stöd i vårt arbete. Vi har en mycket kompetent och engagerad personal, samt goda stödresurser i form av väl utbyggd elevhälsa och fast vikarie.
Vi erbjuder en fin arbetsmiljö i våra nyrenoverade lokaler där vi satsat mycket på en ljus, öppen lärandemiljö med fräscha möbler och de tekniska hjälpmedel som gör en kreativ undervisning möjlig. Vi är organiserade i arbetslag, men sitter i ämnesvisa arbetsrum där det råder ett öppet och samarbetsvänligt klimat.
Vi söker nu en lärare i trä- och metallslöjd för ett vikariat på 50 % under vårterminen för årskurs 7-9 på Fribergaskolan. Välkommen med din ansökan!
Du kommer att undervisa i trä- och metallslöjd i årskurs 7-9 och arbeta med att organisera, planera och genomföra undervisning enligt kursplan. Undervisningen sker under eget ansvar och med stor frihet. I dina arbetsuppgifter ingår det att bedöma och betygsätta eleverna, vilket görs med stöd av ämneskollegor. Du kommer även ha delat ansvar för inköp av material och skötsel av slöjdsalen.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är legitimerad lärare med behörighet inom trä- och metallslöjd.
* Har erfarenhet av skriftliga omdömen och sätta betyg.
* Är väl insatt i skolans uppdrag och styrdokument.
* Har kunskap om inkluderande och tillgängliga lärmiljöer.
* Har mycket god förmåga att uttrycka dig både i tal och skrift på svenska.
Vi söker dig som är trygg i att kommunicera och skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Vi tror att du är samarbetsorienterad med ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Du är strukturerad och arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines. Vidare är du stabil och bibehåller ett gott humör vid press och motgångar. Viktigt är även att du har lätt för att sätta dig in i andras situation, lyssnar, förstår och visar hänsyn. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Med hänvisning till skollagen måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas. Beställning av ett sådant kan göras på www.polisen.se.
Urval och intervjuer sker löpande.
ÖVRIGT
Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Besök gärna vår jobbportal https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobba/
om du vill veta vad våra chefer säger om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Här kan du också samla information, bland annat om våra förmåner. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
