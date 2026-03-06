Lärare trä- och metallslöjd på Erikslundskolan
2026-03-06
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Erikslundskolan är en skola för elever i grundskolans årskurs F-9 samt årskurs 1-9 i anpassad grundskola. Skolan har tre rektorer vars ansvar är fördelat på de tre enheterna. Din anställning kommer vara på enheten Erikslundskolan 7-9.
Från höstterminen 2026 flyttar Erikslundskolan in i helt nybyggda lokaler med moderna lärmiljöer då skolan har genomgått en nybyggnation. Behöriga lärare, motiverade elever och en personalgrupp som ställer upp för varandra kännetecknar vår skola. Elevhälsa, lärare och övrig personal arbetar tvärprofessionellt och tillsammans för att åstadkomma en så god utbildning som möjligt för våra elever.
Lärare trä- och metallslöjd på Erikslundskolan
Publiceringsdatum 2026-03-06
Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär undervisning i trä- och metallslöjd på Erikslundskolans grundskola i årskurserna 3-9. I ditt arbete planerar, genomför och utvärderar du undervisningen och har även ett nära samarbete med kollegan som ansvarar för textilslöjd. Undervisningen sker i halvklass i helt nybyggd och välutrustad trä- och metallslöjdsal.
Vi sätter stort värde på ditt engagemang och din pedagogiska kompetens. Du gillar att vara lärare och att möta unga och vuxna med olika bakgrund och förutsättningar.
Övrig information
Du är behörig och innehar lärarlegitimation för undervisning i trä- och metallslöjd för elever i åk 3-9. Har du erfarenhet av undervisning i de högre årskurserna är det meriterande.
Du är trygg i ditt ledarskap och har förmågan att leda och motivera elever samt skapa en trygg och tillåtande lärmiljö. Du har god samarbetsförmåga, du har en vilja och drivkraft att tillsammans med arbetslaget ansvara för elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling. Du motiveras av att utveckla metoder och arbetssätt som gynnar alla elever.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via knappen "Sök jobbet" nedan.
Om du har skyddade personuppgifter, ska du inte skicka in din ansökan här. Kontakta istället rekryterande chef. Kontaktuppgifter finns i annonsen. Ange inte heller referenser med skyddad identitet.
Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Arbetsgivare Borås kommun
Borås Stad
Kontakt
Rekryterande chef
Ida Legnemark 033-35 80 20 Jobbnummer
9780670