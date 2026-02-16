Lärare, trä- och metallslöjd årskurs 3-6
2026-02-16
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Västerhejde skola
Västerhejde skola är en F-6-skola med fritidshem, belägen cirka fem kilometer söder om Visby, med närhet till både natur och stad.
Här möts du av en skola med lång tradition och stark framtidstro, där engagemang, samarbete och elevernas hela utveckling står i centrum.
På Västerhejde skola går idag drygt 270 elever från förskoleklass till årskurs 6 och här arbetar omkring 40 medarbetare i olika professioner. Skolans storlek skapar goda förutsättningar för trygga relationer, korta beslutsvägar och ett nära samarbete mellan kollegor, elever och vårdnadshavare. Skolan är en del av Region Gotland, vilket ger stabila organisatoriska ramar och tillgång till ett större sammanhang med kollegialt lärande, kompetensutveckling och gemensamma utvecklingsinsatser.Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Som lärare i slöjd blir du en viktig del av skolans praktisk-estetiska verksamhet, där teori och praktik möts i kreativa processer. Slöjdämnet ses som en central del av elevernas lärande - här utvecklas problemlösningsförmåga, uthållighet, skaparglädje och självförtroende. Du arbetar i välorganiserade lokaler och samverkar nära med andra pedagoger kring elevernas hela skoldag. I tjänsten ingår också att vara en del av skolans särskilda stöd på mellanstadiet.
Din arbetsuppgift är att på ett praktiskt sätt arbeta med skolans läroplan och stötta barnen i deras lärande framförallt i ämnet slöjd. Du handleder elevernas kreativa arbete - från idé till färdig produkt. Det är slöjdlärarens uppgift att skapa förutsättningar för elevernas lärande och se till att de använder verktyg och maskiner på ett säkert sätt. I slöjdämnet förenas teori och praktik i kreativa processer. Att planera, prova, lösa och utvärdera utvecklar kompetenser hos eleven som är till nytta även utanför slöjdsalen.
Vem är du?
Vi söker en slöjdlärare med kompetens inom trä- och metallslöjd, gärna med både utbildning och erfarenhet. För tillsvidareanställning krävs lärarlegitimation. Erfarenhet från pedagogiskt arbete är meriterande.
Som person har du förmågan att se till individen såväl som gruppens behov och du ska ha förmåga till att skapa ett gott samarbetsklimat. Du ska tycka om att arbeta flexibelt och du tycker det är viktigt med elevens inflytande. Du blir en del av ett arbetslag av engagerade och kompetenta kollegor som ser att samarbete kring elevernas hela dag är en förutsättning för att skapa helhet och trygghet för både elever och vuxna.
Om utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Som en del av Region Gotland bidrar vi i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling. Vi ansvarar för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, anpassad grund- och gymnasieskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, ungdomsgårdar samt mottagande och etablering av nyanlända. Tillsammans ger vi möjligheter till ett livslångt lärande.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
