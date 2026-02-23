Lärare trä- och metallslöjd, anpassad grundskola
Vill du göra verklig skillnad i elevers vardag? Nu söker vi dig som vill undervisa i trä- och metallslöjd inom anpassad grundskola - en roll där relationer, struktur och skaparglädje står i centrum.
Hos oss får du arbeta nära elever och kollegor i en trygg skolmiljö där undervisningen anpassas efter varje elevs förutsättningar. Tillsammans skapar vi en skola där elever får utvecklas, lyckas och känna stolthet över det de åstadkommer.
Din roll
Som lärare i trä- och metallslöjd planerar, genomför och utvärderar du undervisningen utifrån skolans styrdokument och elevernas individuella behov. Undervisningen är praktisk, strukturerad och tydlig, med fokus på att stärka elevernas självständighet, motorik och tilltro till sin egen förmåga.
Du undervisar elever i årskurs 3-9. Uppdraget omfattar både ämnesundervisning och undervisning inom ämnesområden, där slöjdämnet är en del i estetisk verksamhet.
Du arbetar nära andra lärare, barn- och ungdomsassistenter, elevhälsa och vårdnadshavare för att skapa en trygg och förutsägbar lärmiljö. En viktig del av uppdraget är också att säkerställa en säker slöjdmiljö genom kontinuerlig tillsyn, riskbedömning och anpassning av material och arbetssätt.
Du deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete och bidrar med dina idéer och erfarenheter för att tillsammans utveckla undervisningen och verksamheten.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i trä- och metallslöjd och som har god förmåga att kommunicera på svenska i både tal och skrift. Du har även digital kompetens och vana att använda digitala verktyg i ditt arbete. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med anpassad grundskolas läroplan. Kunskaper om neuropsykiatriska funktionsvariationer, intellektuell funktionsnedsättning eller andra funktionsnedsättningar kan vara meriterande. Även innehav av B-körkort kan ses som meriterande.
För att trivas i rollen behöver du vara trygg och strukturerad i ditt arbete och kunna skapa förutsägbarhet för eleverna. Du behöver inte ha alla svar från början, men du är kreativ, flexibel och beredd att hitta lösningar tillsammans med andra när undervisningen behöver anpassas. Du värdesätter goda relationer och möter elever, kollegor och vårdnadshavare på ett lyhört och respektfullt sätt, vilket är en viktig del i att skapa en trygg och fungerande skolvardag.
För att arbeta inom grundskolan krävs att du lämnar ett utdrag från belastningsregistret. Du beställer själv utdraget för skola och barnomsorg hos Polisen (https://polisen.se/).
Det är giltigt ett år och måste därefter förnyas.
Din nya arbetsplats
Skellefteå har utvecklats snabbt de senaste åren. Här får du det bästa av två världar - en stad full av möjligheter och samtidigt närhet till naturens lugn.
Anpassad grundskola är belägen på Lejonströmsskolan, där vi delar lokaler med grundskolan. Det skapar goda förutsättningar för samarbete, gemenskap och inkluderande arbetssätt. Här blir du en del av ett sammanhang där vi arbetar mest av allt för andra, men också för varandra.
Bra att veta Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå (https://skelleftea.se/)
som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner (https://skelleftea.se/formaner)
och se lönestatistik (https://skelleftea.se/lonestatistik)
för olika yrkesroller i kommunen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
