Lärare Trä- och metallslöjd 75% sökes till Rödabergsskolan
2025-08-25
Arbetsplatsbeskrivning
"Våra elever har drömmar och vågar följa dem"
På Rödabergsskolan ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential.
För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare:
Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
Genom goda relationer fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.
Rödabergsskolan är en F-9 skola utöver det vanliga!
Skolan har ett gott rykte och en lugn miljö med en härlig mix av nationaliteter där olikheter är norm och positivt laddat. Våra 780 studiemotiverade elever når mycket goda resultat och vår personal är kompetenta, erfarna och engagerade.
Vi ligger i Vasastan med närhet till Odenplan, Hagaparken och nya Hagastaden. På Rödabergsskolan har vi ett skolutvecklande förhållningssätt och vi jobbar målstyrt och processinriktat utifrån skolans vision "Våra elever har drömmar och vågar följa dem". Ta chansen att arbeta på vår nyrenoverade och nybyggda skola. Vi stormtrivs här i våra nya fräscha lokaler och på en arbetsplats som växer. Kom och bli vår kollega och bidra till vår utveckling, till vår gemensamma framtid!Publiceringsdatum2025-08-25Dina arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad lärare som ska undervisa i trä- och metallslöjd på ca 75%. Du kommer att undervisa åk 3-5 samt grupper från vår anpassade grundskola. Du behöver dock ha behörighet upp till åk 9 då det i framtiden kan röra sig om andra årskurser.
Tillsammans med ditt arbetslag kommer du bidra med att utveckla arbetssätt, rutiner och förhållningssätt som gynnar alla elevers utveckling. I samverkan med övriga kollegor på skolan kommer du även vara med och berika det utvecklingsarbete som pågår under ledning av skolledning i samarbete med förstelärare. Under kommande läsår kommer skolan gå in i arbetet med IBIS (Inkluderande beteendestöd i skolan), vilket är ett forskningsprojekt i samarbete med Uppsala Universitet.
Vi vill att du som vi tycker att våra elever förtjänar den bästa skolan! Kvalifikationer
Vi söker en tydlig ledare i både klassrummet och i kollegiet som med värme och fasthet bidrar till Rödabergsskolans utveckling.
Du är legitimerad lärare för undervisning i trä- och metallslöjd.
Det är meriterande om du även har behörighet i textilslöjd alternativt något annat ämne som vi har behov av. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att undervisa i Anpassad grundskola.
Du är väl förtrogen med kapitel 3 i LGR 22 och skolans övriga styrdokument samt är van att planera och organisera din undervisning utifrån dessa.
Du behärskar digitala verktyg och svenska i tal och skrift.
Du är skicklig på att skapa förutsättningar för alla elever genom att jobba med ledning och stimulans på gruppnivå kombinerat med extra anpassningar för de elever som har behov.
Du är nyfiken och utvärderar, reflekterar över samt utvecklar kontinuerligt din undervisning och din profession.
Du har förståelse för att lärandet pågår under hela skoldagen och värdesätter ett samarbete med kollegor där ni tar ett gemensamt ansvar för eleverna.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för tjänsten.
Du som är nyexaminerad lärare har rätt till en mentor under ditt första år, introduktionsperioden.
Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling för utveckling av och stöd i undervisningen. Som lärare i Stockholms stads skolor har du även möjlighet till såväl handledning som coachning, och vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat.
Läs mer på www.pedagogstockholm.se
I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare. Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Ferielön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08
Omfattning
