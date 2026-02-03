Lärare till YH-utbildning inom barn- och ungdomssjukvård sökes till Yrgo
2026-02-03
Beskrivning
Yrgo bedriver yrkeshögskoleutbildning inom områden där näringslivet uttryckt ett behov av engagerade och kompetenta medarbete.
Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där medarbetare, studerande och yrkesverksamma i branschen är gemensamt delaktiga. Vi har totalt ca 2000 studerande, 110 medarbetare och ett stort antal gästföreläsare. Våra verksamheter är lokaliserade på tre olika adresser i Göteborg. Besök gärna vår hemsida för mer information, www.yrgo.seDina arbetsuppgifter
Är du barnsjuksköterska och vill dela med dig av din kompetens? Här har du chansen att undervisa och ha rollen som lärare under ett läsår på hel- eller deltid - kom och bli en i vårt team!
Att driva och utveckla utbildningar som ger studerande på Yrgo eftertraktad kompetens är att göra skillnad. Inom området vård och omsorg och aktuell utbildning samarbetar vi med sjukhusen i Västragötalandsregionen m fl. Tillsammans säkrar vi att utbildningarna är relevanta och mitt i prick, så att studerande kan utveckla sin roll som undersköterska efter avslutade studier.
Vi söker nu lärare till YH-utbildningen Specialistundersköterska inom barn- och ungdomssjukvård.
Vi har behov av 100% anställning, vilket kan fördelas på en person på heltid alternativt två personer på 50% vardera.
I rollen som lärare ansvarar du för att planera, organisera och genomföra undervisning med fokus på att förbereda våra studerande för rollen som specialistundersköterska. Centrala kursområden är:
- Barn och ungas utveckling
- Barnsjukvård och sjukdomar
- Funktionsnedsättning
- Personcentrerad och hälsofrämjande vård
- Lagar, organisation, kvalitet
- Pedagogik och bemötande
I ditt uppdrag ingår att utforma kurser och utbildningsinnehåll, undervisa, examinera och handleda examensarbeten. Du ansvarar även för att rekrytera och samordna gästföreläsare samt genomföra LIA-besök och stötta studerande under deras praktik. Dessutom kommer du att arbeta nära kollegor inom vård- och omsorgsutbildningarna på Yrgo i ett kollegialt samarbete och drar nytta av ditt eget såväl som utbildningens etablerade nätverk. Stor vikt läggs vid pedagogisk utveckling och nära samverkan med arbetslivet för att säkerställa att utbildningen är aktuell, håller hög kvalitet och leder till jobb.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning och aktuell arbetslivserfarenhet inom barn- och ungdomssjukvård. Du har förmåga att undervisa på eftergymnasial nivå och har god digital kompetens, både i pedagogiska och administrativa sammanhang då utbildningen är på distans och utgår från vår digitala plattform. Det är också viktigt att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av undervisning, pedagogisk utbildning samt ytterligare kompetens inom exempelvis psykiatri, funktionshinder eller annat.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att trivas i rollen behöver du vara ansvarstagande, ha en god samarbets- och kommunikationsförmåga och vara bra på att strukturera ditt arbete. Då verksamheten är dynamisk behöver du också kunna vara flexibel och lösningsfokuserad. Du har en stark vilja att förmedla kunskap och tycker om att se andra växa och utvecklas.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet där vi särskilt värderar samarbetsförmåga, effektivitet, kreativitet och flexibilitet.
Naturligtvis delar du våra värdeord: personlig, engagemang, dignitet och modernitet.
Intervjuer kommer att genomföras löpande så vänta inte med din ansökan.Övrig information
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan.Om företaget
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning samt studie- och yrkesvägledning.
I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång. Ersättning
