Lärare till vuxenutbildningen i Lysekil MA/SVE/ENG
2025-09-04
I Lysekils kommun arbetar vi för att vara en hållbar och attraktiv kommun året runt, som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Du som arbetar här gör en viktig skillnad i människors vardag och bygger ett samhälle för alla. Vi är idag ca 1400 kollegor som utvecklar våra verksamheter och ger 13 900 invånare, 1 600 företag och 100 föreningar bästa möjliga service och förutsättningar att bo, leva och verka i Lysekil. Det är vi stolta över.
Ett liv i Lysekils kommun är ett liv nära både havet och bergen - här finns möjlighet till såväl eftertanke som äventyr i en av Bohusläns vackra kustkommuner. Läs gärna mer om Lysekil på Lysekils kommun - https://lysekil.se/.
Publicerad 2025-09-04
Som anställd i Arbetslivsförvaltningen i Lysekils kommun arbetar du med kollegor i god gemenskap och ett öppet arbetsklimat med mycket engagemang.
För oss är det viktigt att det finns en balans mellan privatliv och arbetsliv och vi arbetar aktivt för en god arbetsmiljö. Förvaltningen ansvarar bland annat för arbetsmarknadsinsatser, vuxenutbildning och ekonomiskt bistånd. Vårt uppdrag är att ta emot, vägleda och möjliggöra för de kommuninvånare som önskar stöttning med att komma i aktivitet, arbete, studier och varaktig försörjning - att nå sina mål. Den aktuella tjänsten är förlagd till enheten för vuxenutbildning som har 25 medarbetare. Du kommer att ingå i en grupp av kunniga och erfarna kollegor som stödjer och inspirerar varandra.
Vi söker nu ämneslärare i matematik, engelska och svenska till grundläggande och gymnasial utbildning.
Våra elever studerar antingen i klassrum eller mer flexibelt via digitalt lärande på distans. Utöver undervisning erbjuder vi även individuell handledning till eleverna.
Vi erbjuder ett omväxlande arbete med mycket frihet under ansvar. Vi välkomnar dig som kan se vår verksamhet med nya ögon och bidra till att vi utvecklas ytterligare.Dina arbetsuppgifter
Arbetet består i att undervisa vuxna.
Din undervisning bygger på att skapa en tillgänglig lärmiljö för eleverna. Kvalifikationer
För att lyckas och trivas hos oss behöver du vara flexibel och kunna anpassa dig till de förändringar som sker i verksamheten. Du ser kollegialt lärande som ett sätt att utvecklas tillsammans med dina medarbetare. I din planering finns tydliga strukturer både för dig och dina elever. För att öka delaktigheten hos eleverna, ges de möjlighet till inflytande på undervisningen.
Du som söker har:
• erfarenhet av att undervisa i matematik, svenska och engelska.
• god insikt i skolans styrdokument
• lärarlegitimation
Meriterande är ämnesbehörighet i matematik gärna i kombination med svenska och engelska.
Till din ansökan bifogar du lärarlegitimation och ämnesbehörigheter.Anställningsvillkor
Semestertjänst heltid 100%. Tillsvidareanställning.
Tillträde enligt överenskommelse.
Beroende på din ämneskombination kan tjänstgöringsgraden variera.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Välkommen med din ansökan!
Vi arbetar aktivt med mångfald för att tillvarata de kvaliteter som sökande med olika bakgrund har.
Lysekils kommun är en rökfri arbetsplats.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Månadslön enligt avtal, individuell lönesättning Så ansöker du
