Lärare till Vuxenutbildning för SFI i Kungälv
Kungälvs kommun, Bildning och Lärande / Gymnasielärarjobb / Kungälv Visa alla gymnasielärarjobb i Kungälv
2026-06-16
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungälvs kommun, Bildning och Lärande i Kungälv
, Göteborg
eller i hela Sverige
Kungälvs kommun är en plats där vi tillsammans skapar värde i människors vardag. Vår vision visar riktningen framåt och våra ledord -mod, respekt och medskapande vägleder oss i hur vi arbetar varje dag. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!Publiceringsdatum2026-06-16Beskrivning
Vuxenutbildningen är en del av Kompetenscentrum, där vi arbetar tillsammans med utbildning, arbetsmarknads- samt integrationsfrågor. Vi utbildar elever inom såväl svenska för invandrare som kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och gymnasial nivå. Vi har även yrkes- och lärlingsutbildningar i samarbete med Göteborgs Regionen.
På vuxenutbildningen arbetar vi tätt i arbetslag och denna tjänst innebär att du främst kommer ha din tillhörighet i arbetslaget för SFI, men du kommer också att samarbeta med kollegor från övriga enheter. Som behörig SFI-lärare kommer du att undervisa på olika studievägar och inom olika kurser. Vi söker dig som inspireras av att jobba i team med andra och som vill vara delaktig i att forma arbetet på Kompetenscentrum Kungälv.
Som SFI-lärare hos oss får du möjlighet att göra skillnad i människors liv och bidra till integration och språkutveckling. Nu söker vi en engagerad och utvecklingsorienterad lärare till vår SFI verksamhet inom Vuxenutbildningen. Du blir en del av ett professionellt arbetslag som tillsammans arbetar för att skapa en utbildning av hög kvalitet där elevers lärande, progression och etablering står i fokus.
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas där språk, arbetsliv och digitala arbetssätt knyts allt närmare samman. Därför söker vi dig som vill bidra med både kompetens och engagemang i utvecklingen av framtidens vuxenutbildning.Om tjänsten
Som SFI-lärare ansvarar du för att planera, genomföra, bedöma och följa upp undervisningen enligt gällande styrdokument och mål. Som behörig SFI-lärare kommer du att undervisa på olika studievägar och inom olika kurser. Du möter vuxna elever med olika erfarenheter, utbildningsbakgrund och mål, vilket ställer krav på flexibilitet. Du har en god relations skapande förmåga och ett språk- och kunskaps utvecklande arbetssätt. Undervisningen sker både dag- och kvällstid. Du arbetar nära dina kollegor i ett stödjande och utvecklingsinriktat arbetslag.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad lärare med behörighet att undervisa på SFI. Du har erfarenhet av att arbeta med SFI-undervisning. Du har en positiv inställning och kan arbeta såväl självständigt som i grupp. Du tar ansvar för och har god förmåga att skapa bra relationer till både elever, kollegor och övriga kontakter som ingår i elevens utbildning. Som lärare hos oss vill vi att du ska ha fokus på kunskap, lärande och varje elevs kunskapsutveckling. Du har en positiv människosyn och en förväntan att alla kan lyckas utifrån sina förutsättningar! Vi vill att du ska stå för pedagogisk mångsidighet och ha en vilja att skapa trygga lärmiljöer där elevens möjligheter att lyckas står i fokus samt en vilja att vara med att utveckla verksamheten i ett gott arbetsklimat tillsammans med pedagoger och övrig personal.
Vi söker dig som:
Vi söker dig som:
Har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i SFI
Har erfarenhet av undervisning inom vuxenutbildning
Är kreativ, strukturerad och nytänkande
Har förmåga att inspirera och motivera elever med olika bakgrund och förutsättningar
Är väl förtrogen med skolans styrdokument
Har god digital kompetens och använder digitala verktyg som en naturlig del av undervisningen
Är flexibel och trivs med att undervisa både dag- och kvällstid
Har ett inkluderande förhållningssätt och ett starkt fokus på elevens lärande
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som möter både elever och kollegor med engagemang, respekt och ett positivt förhållningssätt
Vi erbjuder
Goda arbetsvillkor Ett engagerat och stöttande kollegium. En verksamhet där kvalitet och elevens utveckling står i fokus. Ett stimulerande och meningsfullt arbete där du får möjlighet att göra skillnad varje dag. Semestertjänst.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
Registerkontroll genomförs för de tjänster där detta krävs enligt lag.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs Kommun
(org.nr 212000-1371), https://www.kungalv.se/arbete/lediga-jobb/
Ytterbyvägen 2 (visa karta
)
442 30 KUNGÄLV Arbetsplats
Kungälvs kommun, Bildning och Lärande Kontakt
Kristin Spolander kristin.spolander@skola.kungalv.se 0303238988 Jobbnummer
9965064