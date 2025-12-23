Lärare till vuxenutbildning - sfi och svenska/sva grundläggande nivå
Lärare inom sfi och svenska/sva-grund till vuxenutbildningen i Falköping
På vuxenutbildningen i Falköping arbetar vi utifrån visionen Möt dina möjligheter.
Vi skapar förutsättningar för att våra elever ska hitta nya vägar till utbildning och arbete. Här möter du vuxna elever med olika bakgrunder och studievana, men med samma drivkraft - viljan att utvecklas och nå sina mål. Hos oss får du arbeta i en meningsfull verksamhet där ditt engagemang, din kompetens och kunskap bidrar till både individens och samhällets framtid.
Vi söker nu en engagerad och trygg lärare till vuxenutbildning med undervisning inom sfi, svenska/sva på grundläggande nivå. Tjänsten omfattar också kvällsundervisning.
Vad kan vi erbjuda dig?
Som lärare inom vuxenutbildningen ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning. Du arbetar i nära samverkan med kollegor och ingår i en större enhet med lärare med olika ämneskompetenser.
På Lärcenter arbetar vi målmedvetet för att våra elever ska lyckas med sina studier och därigenom möta sina möjligheter - både för sin personliga utveckling och för arbetslivets kompetensförsörjningsbehov. Du blir tillsammans med dina kollegor en viktig del i detta arbete .
På Lärcenter erbjuds du ett meningsfullt arbete där din kompetens gör skillnad, välkommen med din ansökan.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är:
• legitimerad lärare med behörighet att undervisa inom sfi, svenska/sva-grund, minst grundläggande nivå, (45 hp eller motsvarande). Erfarenhet av vuxenutbildning är meriterande.
• förtrogen att använda digitala verktyg i undervisningen.
• engagerad och relationsskapande - du skapar motivation och förtroende hos vuxna elever med olika bakgrund och förutsättningar.
• strukturerad och flexibel - du kan planera och genomföra undervisning i grupper där nya elever löpande tillkommer och där studieformerna varierar.
• trygg i din lärarroll - du leder undervisningen med tydlighet, lyhördhet och ett inkluderande förhållningssätt.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten kan rekryterande chef även nås via mail mailto:asa.Sandberg@falkoping.se
Tjänsten kan eventuellt bli tillsatt internt om överskott av kompetens identifieras inom organisationen och då avbryts denna rekrytering.
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på https://www.livetiskaraborg.se/och
upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
