Lärare till Vittangi skola 4-9 HT 2026
2026-03-04
Nu söker vi dig som är initiativrik, självständig och som trivs med att arbeta i team för att nå gemensamma mål. Med fokus på elevernas utveckling och lärande skapar du en inspirerande och positiv miljö tillsammans med oss.
Det här är en gemensam annons för lärare inom åk 4-6 till Triangelskolan i Kiruna kommun inför höstterminen 2026.
Vi erbjuder:
• dig som är legitimerad lärare en extra månadslön utbetald när du har varit anställd i 12 månader
• möjlighet att hyra lägenheter i fjällen
• kostnadsfri träning på olika träningsanläggningar upp till 5000 kr/år
• Kirunakortet som är ett busskort som möjliggör resande och arbetspendlande inom hela kommunen till en förmånlig årlig avgift
• möjlighet till en rik fritid
Publiceringsdatum2026-03-04
Du kommer att arbeta som lärare på Vittangi skola i Vittangi.
Som lärare arbetar du i nära samarbete med ditt arbetslag, elevhälsoteam och övriga pedagoger på skolan. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov. Du skapar en god samverkan med vårdnadshavare och deltar aktivt i utvecklingsarbetet på skolan.
Vi söker lärare i dessa ämnen, ange i din ansökan vad du är intresserad av och i vilka ämnen du har behörighet i:
* Lärare i matematik, NO och teknik
* Lärare i idrott och hälsa
* Lärare i bild åk 4-9 - med möjlighet att kombinera med annat ämne
* Lärare i musik åk 4-9 - med möjlighet att kombinera med annat ämne
* Lärare i hem- och konsumentkunskap - med möjlighet att kombinera med annat ämne
* Lärare i SO-ämnen åk 7-9 - med möjlighet att kombinera med annat ämne
Deltidstjänster går att kombinera för att uppnå heltid.
Om Vittangi skola
Vittangi skola är en F-9 skola med drygt 100 elever och ligger 78 kilometer sydöst om Kiruna, utmed Torne älv.
Alla elever finns i samma skolbyggnad, där även fritidshemmet har sin verksamhet. Skolan har tillgång till sporthall, badhus, elljusspår, skridskobana och bibliotek. Det är nära till naturen och skolskogen.Kvalifikationer
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss, och vi ser gärna att du:
* fungerar bra i samspel med elever och kollegor
* är självständig, initiativrik och målinriktad
* ser kollegialt lärande som en förutsättning för elevers utveckling
* ser fram emot att arbeta tillsammans i team, mot gemensamma mål och fokus på eleverna
Kvalifikationer
Lärarlegitimation
Vi vill att du bifogar lärarlegitimation och behörighetsförteckning, alt. examensbevis, till din ansökan samt annan information du anser vara viktig. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska du kunna uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning. Beställ ett direkt i samband med att du lämnar in din ansökan, du gör det via länken https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela Kiruna kommuns gemensamma värdegrund där respekt, ansvar och samverkan är ledorden.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid.
Vi har många olika förmåner där du som medarbetare kan träna kostnadsfritt på olika träningsanläggningar upp till 5000 kr/år, vi har stugor i fjällen som du kan hyra, vi erbjuder möjlighet att löneväxla till lediga dagar.
Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Kiruna kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli då Kiruna kommun är förvaltningsområde för dessa språk.
