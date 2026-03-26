Lärare till vårt Marina Naturbruksprogram på Gullmarsgymnasiet
2026-03-26
I Lysekils kommun arbetar vi för att vara en hållbar och attraktiv kommun året runt, som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Du som arbetar här gör en viktig skillnad i människors vardag och bygger ett samhälle för alla. Vi är idag ca 1400 kollegor som utvecklar våra verksamheter och ger 13 900 invånare, 1 600 företag och 100 föreningar bästa möjliga service och förutsättningar att bo, leva och verka i Lysekil. Det är vi stolta över.
Ett liv i Lysekils kommun är ett liv nära både havet och bergen - här finns möjlighet till såväl eftertanke som äventyr i en av Bohusläns vackra kustkommuner. Läs gärna mer om Lysekil på Lysekils kommun - https://lysekil.se/.
Gullmarsgymnasiet är en kommunal gymnasieskola i fina, väl anpassade lokaler på ett fantastiskt lägevid havet i centrala Lysekil.
På skolan har vi i ca 590 elever på 12 nationella program. Vi är mycketstolta över vår skola och våra skickliga lärare och härliga elever.
På Gullmarsgymnasiet har vi ett välfungerande lagarbete. Du är aldrig ensam med utmaningar och
frågor. Vi hjälps åt att planera arbetet i arbetslag och i ämneslag. Öppenheten mellan lärare är stor och vi har ett gemensamt ansvar för att alla elever ska lyckas.
På skolan har vi dessutom god tillgång till stöd av vårt elevhälsoteam. Skolan kännetecknas av god gemenskap och trivsam kultur. Hos oss är det viktigt att alla trivs, såväl elever som personal, vi har många aktiviteter och händelser under läsåret för att främja allas trivsel på skolan.
Arbetsuppgifter och kvalifikationer
Som lärare på vårt marina naturbruksprogram jobbar du tätt ihop med dina kollegor för att skapa bra undervisning för våra elever. Stor del av undervisningen är praktisk och sker utomhus.
Vi söker dig som har erfarenhet av att vara på havet, har stor vana att köra båt och navigera. Du har intresse för och kunskaper om akvakultur, fiske och vattenvård.
Tjänsten kommer att innebära en del resor och arbete med praktikplatser både i Sverige men också inom EU.
Utbildning som yrkeslärare med legitimation är meriterande.
God IT-vana och erfarenhet av digitala hjälpmedel samt yrkeserfarenhet inom verksamhetsområdet.
Vi söker dig med förmåga att:
• skapa goda relationer med kolleger, elever och föräldrar/vårdnadshavare
• arbeta självständigt och tillsammans med andra planera och genomföra arbetet i den pedagogiska verksamheten
• uppmuntra ungdomar till att vara aktiva och ta ansvar
• omsätta kunskaper så att alla elever lär och utvecklas
• bedöma och värdera elevers lärande och utveckling med en mångfald av metoder
• utvärdera och bidra till skolutveckling
Utöver ovanstående tänker vi att du har en god didaktisk förmåga, att du är trygg i din roll som lärare, är en engagerad medarbetare och kreativ i ditt sätt att planera och genomföra undervisning.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Tjänsten tillsätts om erforderliga beslut fattas.
Välkommen med din ansökan!
Vi arbetar aktivt med mångfald för att tillvarata de kvaliteter som sökande med olika bakgrund har.
Lysekils kommun är en rökfri arbetsplats.
Månadslön enligt avtal, individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/50".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lysekils kommun
(org.nr 212000-1389)
För detta jobb krävs körkort.
Utbildningsförvaltningen
Thomas Edlund 0523-613626
9819887