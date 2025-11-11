Lärare till vår nya anpassade grundskola åk 4-6 Wasaskolan i Södertälje
Wasaskolan ligger strax intill stora grönområden med en nyrenoverad skolgård för rastverksamhet. Invändigt finner du en välbehållen rustad skola med ljusa lokaler och stort ljusinsläpp samt en helt ny matsal. Vi har även ett fint skolbibliotek med utbildad bibliotekarie där elever kan sitta och läsa eller låna med sig böcker. Wasaskolan är en F-9 skola med ca 520 elever samt en anpassad grundskola som har att utökas från åk 7-9 till åk 4-9. Hos oss möter du ett stort elevhälsoteam, god administration och vaktmästeri. Allt för att du som lärare ska ha den bästa uppbackningen kring klassrummet och undervisningen. Tillsammans utgör vi som arbetar på skolan en styrka på ca 80 personal. På Wasaskolan arbetar vi aktivt med kollegialt lärande för att ständigt utveckla våra medarbetare och i förlängningen hela skolan.
Vi söker nu en speciallärare mot IF som tillsammans med vår personal i den anpassade grundskolan ska undervisa eleverna i åk 4-6 i nya lokaler. Huvuduppdraget blir att undervisa våra elever som läser ämnesområden men det kan även vara så att en del av undervisningen är för våra elever som läser ämnen. Publiceringsdatum2025-11-11Arbetsuppgifter
Du ansvarar för undervisningsprocessen tillsammans med andra lärare för de elever som läser ämnesområde och de som läser ämne. Du förstår vikten av att undervisning ska vara kreativ och stimulerande, samtidigt som den ska vila på forskning och beprövade metoder. Du planerar, organiserar och genomför undervisningen enskilt och tillsammans med dina kollegor. Du är flexibel och har god samarbetsförmåga och vilja att arbeta tillsammans med övrig personal för att eleverna ska nå sin fulla potential. Tillsammans med de andra skapar du en arbetsmiljö i klassrummet som präglas av trygghet, förtroende och respekt.
Lärare i den anpassade grundskola ingår i ett arbetslag där du tillsammans med dina kollegor planerar, undervisar, handleder och dokumenterar utifrån läroplanen.
Du organiserar och leder lektionerna vilka är anpassade efter elever inom IF och autismspektrum för att ge goda förutsättningar för lärande. Du samarbetar nära kollegor kring undervisning och planering av verksamheten.
Du deltar även i skolans EHT och ansvarar för en del av dokumentationen som skrivs för eleverna i den anpassade grundskolan.
Vem är du? Dina personliga egenskaper
• Du är professionell i din yrkesroll, tar ansvar, är engagerad, motiverad och bidrar i arbetet med ständiga förbättringar.
• Du samarbetar och utvecklas tillsammans med andra där du bidrar med din kunskap och erfarenhet.
• Tillsammans med dina kollegor vill du alltid hitta nya lösningar för att ge eleverna det stöd som krävs för att skapa en tillgänglig lärmiljö som präglas av trygghet, studiero, förtroende och respekt.
• Du är intresserad av att arbeta med elever med funktionsvariationer och kan anpassa din undervisning till denna målgrupp.Kvalifikationer
• Du är legitimerad grundskollärare
• Du har en speciallärarexamen med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning
• Du har kunskap och erfarenhet av alternativ kompletterande kommunikation med teckenstöd samt om kompensatoriska läromedel.
• Du är väl förtrogen med den anpassade grundskolans läroplan
• Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Meriterande:
• Du är väl förtrogen med verksamhetssytemet Prorenata
• Du har erfarenhet av att skriva pedagogiska kartläggningar och åtgärdsprogram
• Du kan arbeta med och skriva extra anpassningar inom anpassade grundskolans område
• Flera års erfarenhet inom yrket
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida: https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till oss! Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster som kräver registerkontroll. Ett registerutdrag (bakgrunds- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
