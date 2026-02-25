Lärare till SU-grupp på Forsheda skola
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.
Vi söker en mycket viktig person till Forsheda skola för undervisning i SU-grupp.
Du som söker vill vara med och bidra till att eleverna upplever glädje, meningsfullhet och framgång i det dagliga arbetet. Vi vet att elever som trivs och mår bra också presterar bättre och vi har därför högt ställda förväntningar på såväl lärare som elever.
Forsheda skola är en 7-9 skola med ca 200 elever. Skolan har ändamålsenliga lokaler för ett gott lärande och kännetecknas av en trivsam, lugn och välkomnande atmosfär. Vi har ett bra samarbete mellan all personal och strävar mot att alla ska uppleva arbetsglädje. Forshedas elevhälsoteam är placerat på skolan vilket är en stor förmån för elevernas välbefinnande. I elevhälsoteamet inkluderas kurator, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare, studie- och yrkesvägledare samt rektor. Ena av våra målsättningar är att med hjälp av IKT-verktyg/kompensatoriska hjälpmedel tillsammans med vanligt undervisningsmaterial öka kvalitén på utbildningen, utveckla nya arbetsformer och öka lusten att lära. Dina arbetsuppgifter
Forsheda skola söker en lärare med uppdrag att bygga upp en särskild undervisningsgrupp för elever i åk 7-9. Du kommer att bli en nyckelperson för arbetet både runt om och inom vår nystartade särskilda undervisningsgrupp. Uppdraget formar vi tillsammans utifrån din kompetens, stryrkor och intresse. Det viktiga i detta uppdrag är mer att du är rätt person med rätt personlighet och inställning än ett långt CV. Du behöver tycka om att umgås med ungdomar och att samtidigt nätverka med dina kollegor på skolan.
- Ta del i uppbyggandet av SU-grupp.
- Planera och starta upp undervisning i SU-gruppen.
- Samverka med EHT, övriga lärare och arbetslag på skolan.
- Ingå i arbetslag och professionsnätverk.
- Bygga goda relationer med elever och vårdnadshavare. KvalifikationerDina personliga egenskaper
- Varm och trygg personlighet.
- Tryggt ledarskap i klassrummet.
- Skapar goda och hållbara relationer med såväl elever, vårdnadshavare som kollegor.
I det här uppdraget med huvudansvar att planera och leda arbetet i skolans SU-grupp söker vi mer en personlighet än en specifik yrkesroll. Det är viktigt att du har erfarenhet av undervisning i liknande uppdrag. Du behöver vara en trygg person med båda fötterna på jorden. Du står fast och jobbar långsiktigt både kring individ, grupp och organisation.
Behörighet och erfarenhet:
- Behörig och legitimerad speciallärare/lärare med inriktning mot tidiga åldrar.
- Ämnesbehörighet i svenska, engelska och matematik.
- Didaktisk kunskap kring Läs- och skrivinlärning.
- Erfarenhet av undervisning i särskild undervisningsgrupp.
- Behärskar svenska språket i tal och skrift.
Meriterande:
- Specialpedagogisk kompetens.
- Erfarenhet av att leda arbete i SU-grupp.
- Erfarenhet av att arbeta med tidig läs-och skrivinlärning.
Förutom personligt brev ska ansökan innehålla CV, personligt brev, betyg/intyg.Anställningsvillkor
Vi jobbar med löpande urval och intervjuer. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/barn--och-utbildningsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
