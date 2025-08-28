Lärare till Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF)
2025-08-28
Axevalla folkhögskola är en anrik skola som ligger precis vid Axevalla hed med bra pendlingsmöjligheter både till Skövde och Skara.
Skolan sjuder av liv hela året med både kursdeltagare och konferensgäster. Under läsåret erbjuds en bredd av folkhögskolekurser och projekt. Över sommaren är det aktiviteter som till exempel lägerverksamhet, kurser i svenska och det årliga kulturevenemanget Axevalla Sommar.Om tjänsten
Vi söker nu lärare till studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF). Kurser bedrivs från mitten av oktober till mitten av januari. Förlängning kan bli aktuellt.
SMF är ett samarbete mellan Folkbildningsrådet och Arbetsförmedlingen.
Kursen syftar till att inspirera deltagare till att komma vidare till arbete genom studier.
Undervisning sker på plats måndag till fredag, fyra timmar per dag (vid heltidsarbete).
Det finns två huvudsakliga målgrupper:
Unga vuxna
Utrikesfödda som behöver förbättra sina kunskaper i svenska
Exempel på innehåll i kursen är svenskundervisning, samhällsorienterade ämnen, studiebesök, friskvårdsaktiviteter, kreativa aktiviteter mm.
Det finns möjlighet att arbeta mellan 40 % - 100 % (totalt ska 2,0 tjänster rekryteras).
Om dig
Du har erfarenhet från vuxenutbildning och vill jobba mellan 40 % - 100 %.
Du har god lokalkännedom och känner dig bekväm med att planera in studiebesök och gästföreläsare.
Du är grundtrygg och lyhörd för deltagarnas behov.Så ansöker du
Rekrytering sker löpande, och tjänsterna kan bli tillsatta innan sista ansökningsdag.
Ange hur mycket du kan tänka dig att arbeta.
Du ansöker genom att skicka e-post med SMF i ämnesraden. Du ska skicka med ett personligt brev och CV samt referenser.
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: andreas.berglund@axevalla.fhsk.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SMF". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Axevalla Folkhögskola
Axevalla folkhögskola (visa karta
532 72 AXVALL Arbetsplats
Axevalla folkhögskola Kontakt
Andreas Berglund andreas.berglund@axevalla.fhsk.se 0735236744 Jobbnummer
