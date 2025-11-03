Lärare till Socialpedagogutbildning Grimslövs folkhögskola
Region Kronoberg, Folkhögskolan Grimslöv / Gymnasielärarjobb / Växjö Visa alla gymnasielärarjobb i Växjö
2025-11-03
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kronoberg, Folkhögskolan Grimslöv i Växjö
, Alvesta
eller i hela Sverige
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Grimslövs folkhögskola är en del av Region Kronoberg. I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län".
Grimslövs folkhögskola grundades 1876 och ligger 2,5 mil utanför Växjö i en trevlig lantlig miljö. Grimslövs folkhögskola är en trivsam oas med stark gemenskap. Här finns fantastiska möjligheter att lära och växa, där alla kan bli starkare och ta avgörande steg på sin livsväg. På Grimslövs folkhögskola är vår inriktning hälsa, friskvård och kultur. Vi bygger meningsfull kunskap i en anda av engagemang, trygghet och hållbarhet. Grimslövs folkhögskola bedriver folkhögskoleutbildningar inom bland annat Konsthantverk och allmän kurs på gymnasial nivå. Grimslövs folkhögskola har dessutom internat-, restaurang- och konferensverksamhet.
Nu söker vi dig som vill vara med att bygga upp och genomföra en helt ny utbildning som ska starta i augusti 2026; en tvåårig eftergymnasial Socialpedagogutbildning med hälsoinriktning.
Intervjuer sker den 3/12.Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
Som lärare på socialpedagogutbildningen kommer du att planera, genomföra och utvärdera undervisning och praktik på kursen. Du kommer också att arbete med deltagarrekrytering, samverkan med branschen, samverkan med övriga utbildningar och verksamheter på Grimslövs folkhögskola, vara delaktig i kursens ekonomi m.m.
Utbildningen följer BALSAM:s (samverkan mellan socialpedagogutbildningar på folkhögskola) obligatoriska innehåll och har därutöver valt en hälsoinriktning. I utbildningen ingår därför delkurser inom hälsa, missbruk och beroende, socialt arbete, samhällskunskap, psykologi, etik och värdegrund, socialpedagogik, kommunikation och samtalsmetodik, vetenskapsteori och fördjupningsarbete med mera.
Efter genomförd utbildning ska socialpedagogerna kunna arbeta inom behandling, skola, kriminalvård och annat socialt arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
relevant högskoleutbildning (t.ex. socialt arbete, pedagogik)
erfarenhet av arbete inom det socialpedagogiska fältet
pedagogisk utbildning och erfarenhet
tidigare erfarenhet av utbildning av vuxna
god kommunikativ förmåga
som har god samarbetsförmåga och är flexibel
Stor vikt läggs vid din personliga lämplighet.
ÖVRIGT
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 750/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065) Arbetsplats
Region Kronoberg, Folkhögskolan Grimslöv Kontakt
Biträdande rektor
Annika Lindquist 076-720 76 03 Jobbnummer
9586792