Lärare till Skultuna Gymnasieenhet
Västerås kommun / Grundskollärarjobb / Västerås Visa alla grundskollärarjobb i Västerås
2025-09-05
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerås kommun i Västerås
, Örebro
eller i hela Sverige
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Bli en nyckelspelare i Skultunas spännande utveckling! Här får du varje dag möjlighet att göra skillnad för ungdomar som vill växa och lyckas. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-05Arbetsuppgifter
Skultuna Gymnasieenhet är en kommunal skola inom Västerås stad i Skultuna kommundelsförvaltning. Utbildningen styrs enligt Skollagens kapitel 17 §7. Vi erbjuder gymnasieprogrammet Individuellt alternativ för ungdomar mellan 16 och 20 år. Vi har 20 platser för elever som behöver stöd för att nå målen i ämnen man inte nådde målen i under grundskoletiden. Hos oss får eleverna möjlighet att läsa upp betygen för att bli behöriga att söka till något av de nationella gymnasieprogrammen.
Vi söker ny två nya kollegor till vårat team. Den ena tjänsten är en heltidstjänst som lärare och den andra tjänsten är också en heltidstjänst, men där arbetet kombinerar undervisning 70-75 % och med samordnings- och administrativa uppgifter 25-30 %.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i engelska, svenska, svenska som andraspråk, samhällskunskap och geografi upp till årskurs 9. Du har erfarenhet av att arbeta med individuella anpassningar för eleverna och att upprätta individuella studieplaner och åtgärdsprogram. Du har lätt för att kommunicera och bygga relationer och du har goda kunskaper i det svenska språket. Det är en fördel om du har kunskaper kring NPF och problematisk skolfrånvaro.
Du har en god förståelse för ungdomar som mött olika utmaningar och har ett genuint intresse för att stödja och arbeta med deras utveckling. Du är nyfiken, driven och trivs med att ta itu med utmaningar du ställs inför. Du är trygg och stabil, har god självinsikt och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du trivs med att arbeta i team och din samarbetsförmåga är mycket god. Du är kreativ och öppen för att hitta strategier och lösningar som gynnar eleverna. Din förmåga att förstå hur elever tar till sig kunskap gör att du kan anpassa undervisningen på bästa sätt.
Vi erbjuder
Skultuna kommundelsförvaltning är en unik arbetsplats med bred verksamhet. Här jobbar vi nära varandra och varje medarbetare är en viktig kugge i helheten. Vi utvecklar alla verksamheten tillsammans genom handlingskraft och mod att testa nya idéer. Vårt övergripande fokus är förebyggande arbete och att alla människor kan känna framtidstro. Vi hoppas att du vill vara med och bidra i det arbetet.
Just nu pågår ett stort utvecklingsarbete i Skultuna med en ny byggnad som ska rymma både årskurs 4-9, fritidsgård och bibliotek. Skolan kommer fortsättningsvis att heta Persboskolan, men hela konceptet kallas Drömfabriken och ska fungerar som en invånararena på barn och ungas villkor. I samband med detta flyttar även Gymnasieenheten till nya lokaler i direkt anslutning.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Här kan du läsa mer om Skultuna: https://www.vasteras.se/skultuna
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/00512". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
Västerås stad, Skultuna kommundelsförvaltning Kontakt
Skultuna Gymnasieenhet
Lena Godö Cronert lena.godo.cronert@vasteras.se 021-39 38 70 Jobbnummer
9495399