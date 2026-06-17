Lärare till SFI och Grundläggande vuxenutbildning
Kalmarsunds gymnasieförbund, Axel Weüdelskolan / Pedagogjobb / Kalmar Visa alla pedagogjobb i Kalmar
2026-06-17
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, Torsås
eller i hela Sverige
Kalmarsunds gymnasieförbund erbjuder en mångfald av utbildningar. Våra skolor kännetecknas av trygghet och en inkluderande miljö. Vi ligger långt fram i utvecklingen och kombinerar IT med modern pedagogik. Tillsammans skapar detta fler möjligheter för dig - och din framtid.
Kalmarsunds gymnasieförbund är ett kommunalförbund som har till uppgift att bedriva och utveckla gymnasial utbildning och kommunal vuxenutbildning åt medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga och Torsås. Vi har ca 4000 studerande och 600 medarbetare fördelat över våra fem skolor.
Axel Weüdelskolan är en av skolorna i Kalmarsunds gymnasieförbund med inriktning mot gymnasial vuxenutbildning, grundläggande vuxenutbildning, SFI, lärvux samt vård och omsorg. Antalet studerande är ca 1 400 och anställda ca 65.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Undervisa i svenska för invandrare och Svenska som andraspråk på grundläggande vuxenutbildning. Delta i fortlöpande arbetslagsarbete samt utvecklingsarbete.Kvalifikationer
Behörig lärare i svenska för invandrare och Svenska som andraspråk upp till åk 9. Vi ser att du har mycket god samarbetsförmåga, att du är flexibel och att du har ett stort engagemang. Du tycker om att arbeta i arbetslag och ser möjligheter med det. Du är drivande och positiv till fortlöpande utveckling av vår verksamhet i nära samarbete med kollegor. Du använder digitala verktyg i undervisningen och är intresserad av digital utveckling.
Vi använder oss av löpande rekrytering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-10 .
Arbetstid: Dagtid.
Före erbjudande om
anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister för arbete inom skola uppvisas.
För att stärka Kalmarsunds gymnasieförbunds förmåga att bedriva verksamhet under höjd beredskap blir all tillsvidareanställd personal krigsplacerad.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av övertalig personal eller att erforderliga politiska beslut fattas.
Läs gärna mer om Kalmarsunds gymnasieförbund på vår hemsida www.gyf.se.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss vänligt men bestämt samtal från försäljare av ytterligare platsannonser eller rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332666 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmarsunds Gymnasieförbund
Norra vägen 47 (visa karta
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392 34 KALMAR Arbetsplats
Kalmarsunds gymnasieförbund, Axel Weüdelskolan Kontakt
Arbetsplatsombud Sveriges Lärare
Anna Ambjörnsson anna.ambjornsson@ksgyf.se Jobbnummer
9968687