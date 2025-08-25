Lärare till särskild undervisningsgrupp på mellanstadiet
2025-08-25
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Tillträde omgående! Vi söker en engagerad och erfaren lärare till en särskild undervisningsgrupp på mellanstadiet. Du får gärna ha en bred klasslärarbehörighet för mellanstadiet. Backaskolan är en fristående F-9-skola med ca 270 elever och drivs som en ideell förening där föräldrar och pedagoger tillsammans formar skolans utveckling.
Med vår Reggio Emilia-inspirerade profil arbetar vi aktivt med delaktighet, demokrati och estetiska uttrycksformer. Vi strävar efter att skapa en röd tråd i elevernas kunskapsutveckling över ämnesgränserna och ge dem en inkluderande och meningsfull skolgång.
Rekrytering sker löpande, så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Skapa och strukturera undervisningen för elever med varierande behov.
Samarbeta nära med specialpedagog för att säkerställa en inkluderande lärmiljö.
Anpassa undervisningen och utforma individuella lärandeplaner för elever med stora behov.
Initiera och utveckla en ny verksamhet på skolan för lågstadieelever med särskilda undervisningsbehov.
Vi söker dig som:
Är legitimerad lärare (bred behörighet på mellanstadiet är meriterande).
Har erfarenhet av att anpassa undervisning för elever med stora behov.
Är tålmodig, flexibel och har en god förmåga att arbeta med olika åldersgrupper.
Har en stark samarbetsförmåga och kommunicerar väl med kollegor och vårdnadshavare.
Har god kunskap om specialpedagogik och olika metoder för individanpassat lärande.
Erfarenhet av anpassad grundskola är meriterande.
Tjänsten är en semestertjänst.
Om du är redo för en ny utmaning och vill vara med och skapa en meningsfull undervisningsmiljö, ser vi fram emot din ansökan!
Skicka din ansökan och CV till ansokan@backaskolan.se
Ämnesrad: "Ansökan lärare mellanstadiet"
Intervjuer hålls löpande - skicka in din ansökan redan idag!
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
E-post: ansokan@backaskolan.se
Detta är ett heltidsjobb.
Ebba Ströms Gata 22 A (visa karta
)
212 50 MALMÖ
Backaskolan, Fören
9474831