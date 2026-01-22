Lärare till särskild undervisningsgrupp på Hästveda skola
2026-01-22
Vi erbjuder
Hos oss får du arbeta i en liten undervisningsgrupp där elevernas behov av stöd, struktur och trygghet står i fokus.
Du blir en del av ett nära samarbetande arbetslag och samverkar med kollegor inom hela rektorsområdet för att utveckla undervisningen och öka elevernas måluppfyllelse.
Arbetet omfattar planering, genomförande, uppföljning och dokumentation av undervisningen samt övriga läraruppgifter. Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad i elevernas vardag. Vi är ett engagerat team och har goda möjligheter till kompetensutveckling inom NPF, lågaffektivt bemötande och AKK.
Vi söker dig som
Är legitimerad lärare med erfarenhet av undervisning i årskurs 7-9
Har erfarenhet av arbete i liten undervisningsgrupp och med elever i behov av särskilt stöd, gärna NPF
Är lösningsfokuserad, flexibel och trygg i din yrkesroll
Har god förmåga att skapa relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare
Har kunskap om och gärna erfarenhet av AKK
Du ska dela värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Utdrag ur polisens belastningsregister ska uppvisas före anställning. Tjänsten tillsätts under förutsättning att vederbörliga beslut fattas.
Då det förekommer arbetsuppgifter som kan komma att kräva signering av specifika dokument
förutsätter tjänsten att du har en privat mobiltelefon där du kan identifiera dig med Mobilt BankID.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till HR-administratör Simon Priebe för vidare information kring hur du ansöker.
Innan anställning behöver du visa upp pass/nationellt id. Har du medborgarskap från ett land utanför EU/EES behöver du också visa upp ditt arbetstillstånd. Detta för att vi ska kunna säkra din identitet och din rätt att arbeta i Sverige.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad skola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och medarbetare lyckas och får bli sitt bästa. Förvaltningens uppdrag är att samordna, planera och stödja de olika verksamheterna samt arbeta för samordning mellan skola och arbetsliv.
Hästveda skola har cirka 350 elever, från förskoleklass till och med årskurs 9. I skolområdet ingår även Ballingslöv skola och Farstorp skola. Vår organisation är uppbyggd av operativa enheter där vi arbetar med kollegialt lärande och skolutveckling.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss!
