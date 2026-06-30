Lärare till särskild undervisningsgrupp i grundskolan åk 4-6
Surahammars kommun, Tuppkärrsskolan / Grundskollärarjobb / Surahammar Visa alla grundskollärarjobb i Surahammar
2026-06-30
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Surahammars kommun är en kommun i förändring. Här har vi närhet till både landsbygd och storstad. Här finns drivkraften att växa, förändras och utvecklas. Det är därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du en del av en prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande och alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Vår pedagogiska verksamhet finns i våra tre tätorter Ramnäs, Virsbo och Surahammar.
Den omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem och fritidsgård.
Tuppkärrsskolan är en utvecklingsinriktad och trivsam skola som ligger i Surahammar och består av grundskola för skolår 4 - 6 med ca 300 elever. Lärarna på Tuppkärrsskolan arbetar som ämneslärare och är organiserade i arbetslag per årskurs. Lärarbehörigheten är hög på skolan och alla arbetar för att eleverna ska nå sina mål så långt som möjligt utifrån individuell förmåga. Skolan har gemensamma temadagar och traditioner och för att hela skolverksamheten ska samarbeta kring mål och utveckling av verksamheterna har kommunens alla skolor gemensamma ämnesträffar regelbundet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-30Arbetsuppgifter
Du kommer att samarbeta med kollegor och deltar i arbetet för gruppens och hela skolans utveckling. Ditt uppdrag är att skapa en verksamhet som är förutsägbar och med få förändringar. Uppdraget kan komma att ändras utifrån skolans tillväxt eller ändrade behov i verksamheten.
Du planerar, genomför, utvärderar, och följer upp samt dokumenterar elevernas kunskapsutveckling och personliga framsteg. Täta kontakter med vårdnadshavare och elever är viktigt.Kvalifikationer
• Du är legitimerad lärare med kunskap och erfarenhet av arbete med elever med NPF.
• Undervisningen kan du anpassa dagligen utifrån elevernas behov både på grupp och individnivå. Du kan skapa en tydlig struktur varje dag med fokus på arbetsro, trygghet och måluppfyllelse.
• Du är en positiv person med lösningsfokus och kreativa idéer och bidrar gärna med nytänkande och inspiration för eleverna.
• Du är en professionell och trygg ledare med förmåga att arbeta i, och leda, team samtidigt som du kan arbeta självständigt.
• Du har erfarenhet av att kunna skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
• Du har ett lågaffektivt bemötande samt förmågan att behålla lugnet även om det oförutsedda händer
• Du har mycket hög språklig och kommunikativ förmåga.
• Det är meriterande med erfarenhet av arbete inom elevhälsa samt arbete med externa kontakter som exempelvis BUP HAB logoped skolsociala team, AV1 robot SIP.
• Du är legitimerad lärare med kunskap och erfarenhet av arbete med elever med NPF.
• Undervisningen kan du anpassa dagligen utifrån elevernas behov både på grupp och individnivå. Du kan skapa en tydlig struktur varje dag med fokus på arbetsro, trygghet och måluppfyllelse.
• Du är en positiv person med lösningsfokus och kreativa idéer och bidrar gärna med nytänkande och inspiration för eleverna.
• Du är en professionell och trygg ledare med förmåga att arbeta i, och leda, team samtidigt som du kan arbeta självständigt.
• Du har erfarenhet av att kunna skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
• Du har ett lågaffektivt bemötande samt förmågan att behålla lugnet även om det oförutsedda händer
• Du har mycket hög språklig och kommunikativ förmåga.
• Det är meriterande med erfarenhet av arbete inom elevhälsa samt arbete med externa kontakter som exempelvis BUP HAB logoped skolsociala team, AV1 robot SIP.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: snarast enligt överenskommelse, intervjuer sker löpande och tillsättning av tjänsten kan ske innan ansökningstiden går ut så skicka in din ansökan idag!.
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister och från misstankeregistret som inte är mer än 6 månader gammalt.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/374". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Surahammars Kommun
(org.nr 212000-2031)
Skolgatan 34 (visa karta
)
735 36 SURAHAMMAR Arbetsplats
Surahammars kommun, Tuppkärrsskolan Kontakt
biträdande rektor
Åsa Östergren asa.ostergren@surahammar.se 0220-39128 Jobbnummer
9985949