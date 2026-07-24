Lärare till särskild undervisningsgrupp Bjursåsskolan 7-9
Falu Kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Falun Visa alla grundskollärarjobb i Falun
2026-07-24
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er).
Bjursås skolområde står inför en spännande utvecklingsfas och söker nu en engagerad och kvalificerad Lärare till särskild undervisningsgrupp som vill vara med och forma framtidens skola.
Skolområdet består av tre skolor; Bjursåsskolan F–9, Grycksboskolan F-6 och Sågmyraskolan F-6. Samtliga skolor är landsbygdsskolor och har alla nära till fina grön- och skogsområden samt goda möjligheter till frilufts- och idrottsaktiviteter. Skolområdet består av cirka 600 elever och cirka 100 medarbetare. I området vill vi att eleverna ska känna trygghet och välmående i skolan samt förtroende för de vuxna som finns runt omkring dem. Här samverkar personalen engagerat för att alla elever ska ges möjligheter att utvecklas till sitt bästa jag. På alla våra skolor arbetar vi målmedvetet med att utveckla elevhälsoarbetet för att främja hälsa och förebygga ohälsa. För att nå utveckling och skapa vi-känsla arbetar vi med kollegialt lärande.
Vi arbetar systematiskt med att stärka elevhälsoarbetet i syfte att främja elevers hälsa och förebygga ohälsa. För att uppnå hög måluppfyllelse och skapa gemenskap arbetar vi med kollegialt lärande och strävar efter att såväl elever, vårdnadshavare som personal ska känna stolthet över vår skola. Vi tror starkt på kraften i samverkan för att nå goda resultat.
Arbetsuppgifter
Som lärare i en särskild undervisningsgrupp på Bjursåsskolan 7–9 har du en central roll i att skapa en trygg, inkluderande och stimulerande lärmiljö där varje elev får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Du utformar undervisningen med hänsyn till elevernas individuella behov och följer kontinuerligt upp deras kunskapsutveckling. Arbetet sker i nära samverkan med skolans personal, elevhälsan och elevernas vårdnadshavare för att säkerställa ett gemensamt stöd kring varje elev. Genom ett tydligt och flexibelt arbetssätt bidrar du till att stärka elevernas motivation, självständighet och framtidstro.Publiceringsdatum2026-07-24Kvalifikationer
För rollen krävs att du:
är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i matematik, svenska och engelska på mellanstadiet (årskurs 4–6) drivs av att möta och stötta elever med olika behov och ser varje elevs styrkor och möjligheter
Personliga egenskaper
Vi söker dig som:
har förmåga att skapa en lugn, förutsägbar och strukturerad undervisningsmiljö
samarbetar med andra och ser värdet i att hitta lösningar tillsammans
bygger tillitsfulla relationer och kommunicerar väl med både elever, kollegor och vårdnadshavare
är engagerad, lyhörd och anpassar ditt arbetssätt för att ge varje elev bästa möjliga förutsättningar att lyckas
Meriterande kvalifikationer
Några års erfarenhet av att arbeta som legitimerad lärare
Goda kunskaper i att genomföra anpassningar för elever i behov av stöd
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på heltid med möjlighet till deltid, med tillträde efter överenskommelse.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell för tjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.
I denna tjänsteutövning använder vi Freja för identifiering i vissa digitala plattformar och verksamhetssystem. Du kan läsa mer om Freja och hur det fungerar samt hur du skaffar det inför en eventuell anställning på webbsidan: https://frejaeid.com/skaffa-freja-eid/Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev – urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334195". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falu Kommun
(org.nr 212000-2221)
791 83 FALUN Arbetsplats
Falu Kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor Bjursåsskola
Åsa Trankell asa.trankell@falun.se 023-830 00 Jobbnummer
10011147