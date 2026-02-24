Lärare till Särskild undervisningsgrupp, Björksätraskolan åk 7-9
Sandvikens kommuns förskolor och skolor styrs av både nationella och kommunala mål. Varje enhet följer upp och utvärderar sin verksamhet, gör en resultatanalys och formulerar utvecklingsåtgärder. Det är av yttersta vikt att var och en i organisationen ser och tar sitt ansvar för det gemensamma uppdraget att åstadkomma ett utbildningssystem av god kvalitet, där barn och elever, oavsett bakgrund, kan utvecklas så långt som möjligt. Under rubriken Utbildning& förskola, www.sandviken.se
finns ytterligare information om förskolan och skolan.
Björksätraskolan är en F-9 skola med ca 800 elever, varav ca 380 elever på 7-9. Skolan ingår i ett av Sandvikens tre grundskoleområden, Södra grundskoleområdet. Där ingår förutom Björksätraskolan även Jernvallsskolan F-6 och Sätra skola F-6. Skolområdet leds av en rektor och på skolorna arbetar sammanlagt sju biträdande rektorer. Björksätraskolan tar man sig lätt till med allmänna kommunikationer samtidigt som närheten till skog och natur finns utanför fönstret. I skolans närhet finns det flera idrottsanläggningar som är möjliga att använda sig av. Skolan upplevs av elever, personal och föräldrar som en varm och välkomnande plats. Vi skapar goda förutsättningar för en trygg skoldag genom en aktiv elevhälsa, engagerad personal, fasta vikarier och elevcoacher. Legitimerade och engagerade lärare bidrar till att flertalet av våra elever lämnar skolan med en gymnasiebehörighet. På skolan har man höga förväntningar på lärare och elever vilket bidrar till goda resultaten. Höga förväntningar skapar förutsättningar för att eleverna ska våga sätta höga mål. En god samverkan med hemmet är något som prioriteras på skolan och en förutsättning för att nå elevernas mål. I ditt arbete hos oss får du möta människor och uppleva glädjen i att göra skillnad. Vill du vara en del av Björksätraskolans framtid och påverka framtidens medborgare?Publiceringsdatum2026-02-24Arbetsuppgifter
Du undervisar i Särskild undervisningsgrupp, årskurs 7-9, i SO/ idrott/ engelska . Du arbetar både självständigt och i arbetslag, där vi tillsammans utvecklar undervisningen med eleven i fokus. Du motiverar, stöttar och hjälper elever i deras studiegång.
Du bidrar genom att:
* Skapa en undervisning som utgår från elevernas behov och förutsättningar
* Vara en tydlig ledare och förebild i klassrummet
* Bygga goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare
* Delta aktivt i skolans utvecklingsarbete inom digitalisering, värdegrund och språkutveckling
Vi gör varandra bättre genom att:
* Dela erfarenheter och kunskap i kollegiala forum
* Arbeta med ett lösningsfokuserat förhållningssätt
* Utveckla undervisningen tillsammans i arbetslag
* Ha ett gemensamt ansvar för elevernas trygghet och lärandeKvalifikationer
För att lyckas i rollen behöver du ha god pedagogisk insikt och förstå hur elever tar till sig kunskap på olika sätt. Du anpassar undervisningen utifrån individens behov och skapar förutsättningar för lärande. Ett strukturerat arbetssätt hjälper dig att planera och följa upp undervisningen på ett tydligt och effektivt sätt. Du kan sätta tydliga och professionella gränser samtidigt som du har stor empatisk förmåga och god förståelse för olika skolsvårigheter som elever kan hamna i.
Samarbete är en naturlig del av vardagen. Du arbetar lyhört tillsammans med kollegor, delar erfarenheter och bidrar till ett öppet klimat där undervisningen utvecklas gemensamt. I en föränderlig skolmiljö är det också viktigt att kunna ta till sig nya idéer och arbetssätt och att se möjligheterna i dem. Genom att vara utvecklingsorienterad bidrar du till skolans gemensamma lärande.
För uppdraget krävs:
* Lärarlegitimation med behörighet i SO/idrott/engelska
* God kännedom om grundskolans styrdokument
* Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
God digital kompetens och vana att använda digitala verktyg är meriterande.
Varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt, då vi gör urval löpande.
Innan anställning kan påbörjas krävs att du visar upp ett giltigt utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola och förskola. Du ansöker om utdraget via Polisens webbplats: https://polisen.se
ÖVRIGT
