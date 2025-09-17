Lärare till restaurang- och livsmedelsutbildningen, Campus Gislaved
Vi söker en yrkeslärare till vår eminenta restaurangutbildning vid Campus Gislaved (vuxenutbildningen i Gislaveds kommun).
Campus Gislaved ansvarar för restaurangutbildning för vuxna i Gislaved, Värnamo, Gnosjö och Vaggeryd. Är matlagning en passion, ser du glädje i att kunna dela med dig av dina kunskaper och vill göra skillnad för våra vuxenstuderande? Då skall du söka tjänsten som yrkeslärare hos oss i Gislaved/Anderstorp.
Campus Gislaved har utbildningar i Anderstorp och Gislaved. Vi utbildar cirka 1400 vuxna varje år med ett brett utbud; allt från SFI till Yrkeshögskola och kombinationsutbildning. Vi fokuserar på att utbilda för arbete tillsammans med näringsliv och offentlig verksamhet. Hos Campus Gislaved möter du vuxna från hela världen och vi ser att språk och kultur berikar vår utbildningar.
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats. Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande. Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med dina kollegor undervisar du framtidens biträden, bagare och kockar. Vår restaurang- och livsmedelsutbildning driver en egen restaurang med café och lunchverksamhet som även hanterar en rad beställningsuppdrag. Våra elever utbildas i samarbete med branschen (lärlingsutbildning). Du kommer att ansvara för att undervisningen planeras och utvärderas enligt gällande styrdokument. Utvärdering i dialog med elever och bransch är en viktig del i vårt systematiska kvalitetsarbete som du tar ett ledande ansvar för. I tjänsten ingår även övergripande APL-ansvar och validering vid behov.Kvalifikationer
Vi söker en erfaren lärare med yrkeslärarexamen. Du som person har lätt att anpassa dig och är lösningsfokuserad. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår. Har du erfarenhet av validering är det meriterande men inget krav.
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor.
Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning. Tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut så vänta inte med att lämna in din ansökan.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
