Lärare till Polhemsgymnasiet i samhällskunskap
2025-08-08
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling.
I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång.Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
Polhemsgymnasiet ligger på livliga och kunskapsintensiva Lindholmen och har ett välutvecklat samarbete med sina grannar som utgörs av andra gymnasieskolor, Chalmers, IT-universitetet och diverse företag. Genom studiebesök, gästföreläsningar och gymnasiearbeten på olika företag inspireras våra elever, får ett eget kontaktnät och en kännedom om vad vidare studier och kvalificerade yrken innebär. Vi har också ett brett internationellt kontaktnät och utbyten med andra länder.
Vi söker nu en lärare med behörighet i samhällskunskap.
Som lärare på Polhemsgymnasiet får du möjlighet att arbeta i en dynamisk lärandemiljö som präglas av engagemang och en hög ambitionsnivå hos både elever och personal.
Skolan har fyra högskoleförberedande program samt IMA-programmet, cirka 1 700 Elever och 130 anställda.
Eleverna du möter på Polhemsgymnasiet är studiemotiverade, ambitiösa och har ett tydligt mål med sina gymnasiestudier. Deras förväntan på en kvalitativ undervisning är hög, vilket både stimulerar och utmanar dig som lärare. Söktrycket, höga antagningspoäng, hög närvaro på lektionerna samt elevenkätens goda resultat bekräftar att Polhemsgymnasiet är en plats där eleven är trygg, trivs och utvecklas.
Med utgångspunkt i utbildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete jobbar Polhemsgymnasiets lärare på bred front med skolans utveckling. Du samarbetar med dina kollegor i såväl program-, som ämnesarbetslag. Du deltar och bidrar aktivt till det kollegiala lärandet. I samarbete med skolledning och kollegor bidrar du till att skapa goda förutsättningar för att skolans elever ska trivas, utvecklas och nå sina mål. Du stöttar och stimulerar eleverna att ta eget ansvar för sin kunskapsutveckling. I uppdraget ingår mentorskap.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad och behörig lärare på gymnasienivå i ämnet samhällskunskap. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av läraryrket. Du ser datorn som ett självklart hjälpmedel för kommunikation och pedagogik.
Som lärare har du en formativ klassrumspraktik och en god förmåga att kommunicera målen med undervisningen och tydliggöra din bedömning för eleverna. Dina förväntningar på varje elev är höga och du förmedlar dessa på ett sätt som motiverar eleven och ger hen en kraft och tro på sig själv. Du har förmåga att skapa relation med dina elever i undervisningen, då du vet att det är av stor vikt för ett bra lärande hos eleven. Vidare anpassar du din undervisning, så att den blir tillgänglig för alla elever i undervisningsgruppen. Du har också förmågan att möta elever i behov av individuella anpassningar och stöd.
Du kommer att ingå i arbetslag. Din förmåga att samarbeta och aktivt delta i att utveckla undervisningen, samt skolans verksamhet utifrån läroplansmålen genom systematiskt kvalitetsarbete, är av stor vikt. För dig är det självklart att dela med sig av idéer och erfarenheter för att utveckla skolan som helhet.
Välkommen med din ansökan!
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.
