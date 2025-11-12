Lärare till ny Anpassad grundskola Skogstorp
Falkenbergs kommun, Anpassad grundskola / Förskollärarjobb / Falkenberg Visa alla förskollärarjobb i Falkenberg
2025-11-12
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falkenbergs kommun, Anpassad grundskola i Falkenberg
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
I Falkenbergs kommun strävar vi efter att alla barn och elever ska nå målen med utbildningen och utveckla en positiv lärandeidentitet. För att nå dit har vi en gemensam och tydlig riktning i vårt arbete kallad Utbildning Falkenberg.
Utbildning Falkenberg vilar på övertygelsen att alla barn och elever kan och vill lära och gör rätt om de kan. Det är i stället undervisningens kvalitet som avgör om barn och elever når målen med undervisningen och utvecklar en positiv lärandeidentitet.
Genom att ha tydliga förväntningar på olika professioner, möta våra barn och elever utifrån ett relationellt förhållningssätt samt ge dem möjlighet att delta i en undervisning som är tillgänglig, formativ och kollaborativ tror vi att undervisningskvaliteten i våra förskolor och skolor kan förbättras. För bra kvalitet kan alltid bli bättre.Publiceringsdatum2025-11-12Arbetsuppgifter
Anpassad grundskola är en plats där lärare tillsammans med elevassistenter, skolledning och elevhälsoteam jobbar för att skapa så bra förutsättningar som möjlighet för våra elever. Anpassad grundskola är förlagd på Hjortsbergsskolan, Tullbroskolan och Skogstorpsskolan.
Just nu söker vi en lärare till vår anpassade grundskola i Skogstorp som är en nyöppnad enhet från höstterminen. På anpassad grundskola går elever med intellektuell funktionsnedsättning. Här arbetar vi för att våra elever ska få en anpassad skolgång, och möta deras behov och utmaningar. Vårt mål är att våra elever ska få en trygg skolvardag, där de får möjlighet att utveckla sin självständighet och nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Hos oss behöver du vara påhittig, flexibel och öppen för att prova nya saker, allt för att hitta våra elevers motivation och glädje i skolarbetet.
Du kommer ingå i ett arbetslag tillsammans med lärare och flera elevassistenter. Tillsammans kommer ni planera och bedriva undervisning. Undervisningen planeras av dig som lärare, men tillsammans med elevassistenterna fungerar ni som ett stöd i elevernas lärande. Som lärare hos oss har du ferietjänst.Kvalifikationer
Just nu vill vi utöka vår verksamhet och söker därför en lärare som vill jobba mot vår ämnesområdeklass. Du kan ha bakgrund som förskollärare, grundskollärare eller lärare i fritidshem. För att få en tillsvidareanställning på anpassad grundskola krävs att du har en speciallärarexamen med specialisering mot intellektuell funktionsnedsättning. Det finns eventuellt även möjlighet att kombinera studier till speciallärare med arbetet. Erfarenhet av arbete i anpassad grundskola är meriterande. På anpassad grundskola är det viktigt att ha god samarbetsförmåga och vilja jobba i team.
Även erfarenhet av autism, tydliggörande pedagogik, teckenspråk, eller tecken som stöd är något vi ser som meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vänta inte med din ansökan då rekrytering sker löpande.
ÖVRIGT
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Handläggningstiden för att få detta dokument kan ta lång tid. Du beställer ett utdrag på polisen.se, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Legitimation ska bifogas i ansökan, alt behörighetsgivande examen som berättigar dig till en legitimation.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan befintlig personal.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C289309 - 2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs kommun
(org.nr 212000-1231) Arbetsplats
Falkenbergs kommun, Anpassad grundskola Kontakt
Rektor
Karin Alfredsson 0346-885535 Jobbnummer
9600694