Lärare till Norra Vallby anpassade grundskola
Västerås kommun / Grundskollärarjobb / Västerås Visa alla grundskollärarjobb i Västerås
2026-07-30
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Hos oss tillhör du ett stabilt och prestigelöst kollegium med stark gemenskap och lång erfarenhet. Vi arbetar
språkutvecklande, lär av varandra och skapar en trygg miljö där både elever och personal får växa. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2026-07-30Arbetsuppgifter
I rollen som lärare hos oss undervisar du i årskurs 1-2 i vår anpassade grundskola. Du ansvarar för planering,
genomförande och utvärderar undervisningen med utgångspunkt i varje elevs behov och förutsättningar. I det dagliga arbetet använder du dig av tecken som stöd, digitala hjälpmedel och lågaffektivt bemötande. Du samarbetar tätt med övriga lärare, elevassistenter och elevhälsoteam.
Eftersom skolformen är ny hos oss får du möjlighet att vara med och forma verksamheten från grunden. Tillsammans utvecklar vi arbetssätt, strukturer och lärmiljöer som skapar de bästa förutsättningarna för våra elever!
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i F-3. Är du även utbildad
specialpedagog/speciallärare ser vi det som en fördel. Du har erfarenhet av att arbeta på anpassad grundskola och drivs av ett stort engagemang för att möta elevernas individuella behov. Med trygghet och engagemang bygger du goda relationer till elever och vårdnadshavare. Du har en viktig roll i att tillsammans med arbetslaget utveckla verksamheten, och har du tidigare haft ett samordnande uppdrag eller varit arbetslagsledare är det meriterande
Vi erbjuder
Här möts du av en varm och prestigelös arbetsplats, en liten skola med stort engagemang!
Hos Norra Vallbyskolan finns en gedigen kunskap och ett stabilt team som värnar om kunskapsutbyte och en familjär stämning. Vi tar gemensamt ansvar för våra elevers välmående och lägger stort fokus på relationen mellan skola och hem. Den nya skolformen som vi får till hösten skapar en ny spännande utvecklingsfas hos oss. Du kommer tillhöra ett mindre arbetslag om fem medarbetare och arbeta i en ny modern skolbyggnad.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
Innan du kan anställas genomför vi registerkontroll och du behöver visa upp ett godkänt registerutdrag från polisen.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00426". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås Kommun
(org.nr 212000-2080)
721 87 VÄSTERÅS Arbetsplats
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Vision
Jonathan Söderberg jonathan.soderberg@vasteras.se +4621394438 Jobbnummer
10015749