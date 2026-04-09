Lärare till Naturbruksprogrammet- inriktning skogsbruk Sollefteå gymnasium
2026-04-09
Vill du göra skillnad - på riktigt? Hos oss i Sollefteå kommun bidrar du varje dag till att samhället fungerar, växer och utvecklas. Vi är nära 2000 kollegor som tillsammans skapar trygghet, service och framtidstro för kommuninvånarna.
Här får du mer än bara ett jobb: du blir en del av ett lag som präglas av mod, nytänkande och stolthet. Vi erbjuder goda möjligheter att utvecklas och påverka - och en arbetsmiljö som gör det lätt att hitta balansen mellan karriär och fritid. Som extra bonus får du tillgång till friskvårdsbidrag, fri längdskidåkning på Hallstaberget, gratis bad på flera av våra anläggningar och mycket mer.
Och kanske det bästa av allt: du får arbeta i en kommun där storslagen natur möter småstadens charm, där gemenskapen är stark och framtidstron tydlig.
Välkommen till Sollefteå - här gör vi skillnad, tillsammans.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-09Arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa i yrkeskurser för gymnasieelever på naturbruksprogrammet inriktning skogsbruk i samarbete med övriga lärare på programmet. Här ansvarar du för att planera och bedriva undervisningen i aktuella kurser för gymnasieelever och komvux elever.
Det är viktigt att du kan organisera och dokumentera ditt arbete självständigt. Innehållet i tjänsten är främst undervisning inom ämnena skogsmaskiner och terrängtransporter men kan även innefatta delar eller hela kurser såsom serviceteknik, skogsvård, entreprenörskap, motor- och röjmotorsåg mfl.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en gedigen bakgrund inom skogsbranschen. Du besitter goda teoretiska och praktiska kunskaper inom yrket skogsmaskinförare. Har du yrkeslärarexamen, handledarutbildning eller varit verksam som handledare för nya kollegor i branschen är det meriterande. Skoglig utbildning på högskolenivå eller motsvarande kunskaper är meriterande.
Vi sätter stort värde på dina personliga egenskaper och kompetenser. Rollen kräver att du är strukturerad och målmedveten. Du är nyfiken och viljan att lära ut är en viktig drivkraft. Du fyller en viktig funktion och behöver vara en tydlig ledare i klassrummet, med förmåga att skapa goda relationer och ett inkluderande klimat där varje elev känner sig sedd och tagen på allvar. Du har god kommunikativ förmåga, kan motivera, skapa engagemang och delaktighet.
Körkort B är ett krav.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
I Sollefteå kommun är ett antal tjänster inplacerade i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För de tjänsterna ingår säkerhetsprövning i anställningsförfarandet.
Vi strävar efter mångfald och jämn könsfördelning inom Sollefteå kommun.
Vi undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C316537".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollefteå kommun
881 80 SOLLEFTEÅ
För detta jobb krävs körkort.
Sollefteå kommun, Gymnasiet
Bitr. rektor Sollefteå gymnasium
Linda Rundqvist linda.rundqvist@utb.solletea.se 0620-68 24 56
