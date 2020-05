Lärare till mellanstadiet på Fröviskolan i Högsby - Högsby kommun, Barn-och utbildningsförvaltningen - Grundskolelärarjobb i Högsby

Prenumerera på nya jobb hos Högsby kommun, Barn-och utbildningsförvaltningen

Högsby kommun, Barn-och utbildningsförvaltningen / Grundskolelärarjobb / Högsby2020-05-25Högsby kommunTillsammans med våra invånare, företagare, föreningar, församlingar och alla som vill kommunen väl arbetar vi aktivt med att göra kommunen ännu bättre inom alla områden. Genom att tackla utmaningar gemensamt med kringliggande kommuner har Högsby kommun skapat hållbara lösningar för framtiden.Med den lilla kommunens möjligheter till flexibilitet, korta beslutsvägar och nära kontakter får du här en gedigen plattform för framtiden. Din egen förmåga, talang och kapacitet definierar gränserna.Vi är en arbetsplats som förutom vårt medborgaransvar, prioriterar kvalité och trivsel där alla blir sedda och har möjlighet att bidra. Välkommen du också!Fröviskolan är en F-9 skola som ligger i samhället Högsby. För närvarande undervisar vi på F-6 ca 270 elever i ljusa, fina och fräscha lokaler. En stor nyrenoverad skolgård finns där flertalet pedagogiskt utformade ytor ger möjlighet till inbjudande aktiviteter. Vi jobbar aktivt med rastaktiviteter och rörelseglädje. Skolan är organiserad i flera arbetslag med samordnare som har till uppgift att leda och driva arbetet i arbetslagen framåt. Till skolan hör även ett resursarbetslag för elever i behov av särskilt stöd. I Högsby kommun finns en kommunövergripande elevhälsa med skolsköterskor, kuratorer och specialpedagoger. På F-6 pågår kompetensutvecklande kollegialt lärande med bl.a språkutvecklande fokus i alla ämnen samt arbete där vi fokuserar på ledarskap, lärmiljö, arbetsformer och bemötande. Då vi är en skola med flera nyanlända elever märker vi hur viktigt det är med just detta som utvecklingsområden. Vi är mitt uppe i ett samverkansprojekt tillsammans med Skolverket gällande nyanländas lärande. Ett spännande och kompetenshöjande projekt som kommer pågå under en längre tid framöver.2020-05-25Som lärare på mellanstadiet tar du ett aktivt ansvar för verksamheten och utgår från skolans styrdokument. Som person är du strukturerad och har lätt för samarbete. Du motiverar och skapar engagemang för att öka elevernas lust och intresse för lärandet. Du är flexibel, har en positiv elevsyn, är lösningsinriktad och tycker om att vara i ständig utveckling och i ett ständigt lärande. Du bidrar till att elever mår bra och känner sig trygga. Du ser varje elev som en individ och utgår från varje elevs förutsättningar. En god kontakt med kollegor, elever och vårdnadshavare ser vi som självklara.Vi söker i första hand dig med en examen och legitimation med behörighet inom grundskolan F-6. Annan likvärdig utbildning och/eller annan erfarenhet är också välkommet.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Lärarlegitimation är ett krav för att få tjänsten tillsvidare.ÖVRIGTHögsby kommun samarbetar med rekryteringsverktyget OffentlígaJobb. Vi ber dig därför att söka tjänsten via "sök jobbet här"-funktionen på denna sida, då urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär.När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via mail.Vi undanber oss alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2020-08-11 Eller enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tillsättning kan ske före sista ansökningsdag.MånadslönSista dag att ansöka är 2020-06-14Högsby kommun, Barn-och utbildningsförvaltningen5238993