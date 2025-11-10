Lärare till Mellanstadiet Grebbestad och Backa skolor
Tanums kommun / Grundskollärarjobb / Tanum Visa alla grundskollärarjobb i Tanum
2025-11-10
, Strömstad
, Munkedal
, Sotenäs
, Dals-Ed
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tanums kommun i Tanum
Vi söker dig som
Vill jobba mot målet att vår skola ska bli en Sveriges bästa skolor där elever och personal trivs och har höga förväntningar på varandra.
Här jobbar alla medarbetare i team och ser livet som ett ständigt lärande. Du skall alltid ha elevens bästa för ögonen, vara beredd på både utmaningar och förändringar och brinna för ditt yrke.
Vi söker pedagoger som har stort fokus på värdegrundsmålen och kunskapsmålen, där eleven sätts i centrum och som lätt kan samverka med kollegor, ledning och hemmen.Publiceringsdatum2025-11-10Kvalifikationer
Vi söker legitimerad lärare med behörighet i matematik, NO och svenska. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Visstidsanställning t o m 2025-12-31.
Upplysningar
Rektor Christina Holmström, Marie Enstedt, 0525-180 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via länken senast 251118.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och giltig ID-handling behöver visas upp före anställning.
Välkommen till Tanums kommun - den vidsträckta kommunen vid havet! Tanums kommun är till ytan Bohusläns största kommun med små kända kustsamhällen som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Tanum ligger strategiskt ca 1,5 h bilväg från Göteborg och Oslo. Tanums kommun är kommunens största arbetsgivare med fler än 1300 medarbetare fördelat på flera hundra olika yrkesroller. Tillsammans ger vi god service och skapar bra dagar för Tanumsborna. Hos oss får du jobba med sånt som är viktigt på riktigt. Vi är livskvalitet.
Läs mer om hur det är att bo och verka i Tanum.https://www.nykommun.se/kommun/tanum/
Kommunens värdeord - förtroende, ansvar, respekt och omtanke - beskriver vårt förhållningssätt och syftar till att skapa kvalitet i varje möte. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. Som medarbetare erbjuds du friskvårdsbidrag, personalstödsprogram, kompetensutveckling och hälsofrämjande aktiviteter av olika slag.https://www.tanum.se/naringslivarbete/arbetsmarknad/ledigajobbikommunen/formanerochmojligheterforanstallda.4.2cfe40f718529bcf8d191c9.html
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med annons- och bemanningsföretag i rekryteringen. Ersättning
fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/195". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tanums kommun
(org.nr 212000-1348) Arbetsplats
Grebbestadskolan Kontakt
Johanna Düring 0525-18362 Jobbnummer
9597755