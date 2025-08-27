Lärare till Magelungen Resursskola Västerås- timvikarier/korttidsvikariat
Magelungen Utveckling AB / Grundskollärarjobb / Västerås Visa alla grundskollärarjobb i Västerås
2025-08-27
Magelungen Utveckling är ett medarbetarägt aktiebolag som erbjuder kvalificerat behandlings- och förändringsarbete för barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer. Magelungen bedriver behandling samt resursskolor på grundskole- och gymnasienivå. Målsättningen är att i verksamheterna skapa ett sammanhang som är hanterbart, meningsfullt och begripligt. I alla verksamheter är forskning och utvärdering en integrerad del.
Om oss
Magelungens resursskola Västerås vänder sig till elever som är i omfattande behov av särskilt stöd och som behöver ett mindre sammanhang för att tillgodogöra sig undervisning. Den pedagogiska miljön är genomtänkt och anpassad utifrån elevernas behov. Grupperna är små, lärartätheten hög och elevhälsan förstärkt för att eleven ska ges möjlighet att utvecklas i sina studier och känna att de lyckas. Personalen är engagerade och har erfarenhet av att arbeta med elever som av olika anledningar inte kommer till sin rätt i sina tidigare hemskolor. Vi har en systemisk och salutogen grundsyn där fokus är att arbeta med helhet och bygga på det som fungerar. Vårt mål är att erbjuda ett sammanhang där alla elever kan få en chans att lyckas utifrån sina förutsättningar. Tillsammans skapar vi hopp och gör skillnad!
Om tjänsten
Som timvikarie hos oss har du möjlighet att bidra när behovet uppstår genom att stötta som lärare vid kortare insatser. Uppdragen kommer ofta med kort varsel, vilket gör rollen särskilt lämpad för dig som studerar till lärare eller redan är behörig lärare med annan sysselsättning på deltid.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är flexibel och kan undervisa i flera ämnen. Har du erfarenhet från arbete inom grundskolan är det meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Din förmåga att samarbeta och bidra till en positiv arbetsmiljö är avgörande. Eftersom våra elever har omfattande behov av särskilt stöd ser vi gärna att du har erfarenhet av att arbeta med denna elevkategori.
Anställningsform
Särskild visstid med timlön.
Även möjlighet till 100% korttidsvikariat inom slöjd och annat ämne finns fram till jul, ev möjlig förlängning.
Ansökan
För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rektor Carina Gerebo.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Utdrag ur belastningsregistret
Utdrag ur belastningsregistret (misstanke och brott) kommer att efterfrågas - blankett. Ansök i god tid, Handläggningstiden kan vara upp till två veckor från det att Polismyndigheten har tagit emot en fullständig ansökan tills utdraget skickas. Handläggningstiden kan variera beroende på hur många som begär utdrag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Magelungen Utveckling AB
(org.nr 556489-1447), https://magelungen.com/ Kontakt
Rektor
Carina Gerebo carina.gerebo@magelungen.com 0765559621 Jobbnummer
9479370