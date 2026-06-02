Lärare till Magelungen resursskola Göteborg
Magelungen Utveckling är ett medarbetarägt aktiebolag som erbjuder kvalificerat behandlings- och förändringsarbete för barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer. Magelungen bedriver behandling samt resursskolor på grundskole- och gymnasienivå. Målsättningen är att i verksamheterna skapa ett sammanhang som är hanterbart, meningsfullt och begripligt. I alla verksamheter är forskning och utvärdering en integrerad del.
Vill du vara med och skapa framtidens resursskola – där elever får växa, lyckas och känna hopp? Nu söker vi dig med behörighet i engelska, idrott och musik!
Vi erbjuder skola och behandling, där skola integreras med färdighetsträning och behandling. Verksamheten genomsyras av ett prestigelöst samarbete mellan olika professioner. Utöver pedagoger har vi beteendevetare, socionomer och familjebehandlare som tillsammans med skolpersonal ger eleverna stöd i deras utveckling. Skolan vänder sig till ungdomar i åk 7–9 i omfattande behov av särskilt stöd. De elever vi möter har ofta sociala, psykosociala eller neuropsykiatriska bekymmer och många gånger en lång tid av skolfrånvaro bakom sig. För att hjälpa dessa ungdomar till en fungerande skolgång arbetar vi med småskalighet, hög personaltäthet, förstärkt elevsocialt stöd och individuellt utformade upplägg utifrån varje elevs förutsättningar och behov. Vi har en systemisk och salutogen grundsyn där fokus är att arbeta med helhet och bygga på det som fungerar. Vårt mål är att erbjuda ett sammanhang där alla elever kan få en chans att lyckas utifrån sina förutsättningar. Om tjänsten
Som lärare hos Magelungen blir du en nyckelperson i ett helhetsarbete som förenar undervisning, relation och förändringsarbete. Du undervisar i en mindre undervisningsgrupp där elevernas styrkor är utgångspunkt för planering och lärande. Du har ett helhetsansvar för undervisningen och planerar, genomför och följer upp på både individ och gruppnivå, med mentorskap, vårdnadshavarkontakter och samverkan med exempelvis socialtjänst och hälso och sjukvård som en del av uppdraget.
Uppdraget är utmanande och innebär en föränderlig elevmiljö med många samtidiga krav och nära relationsarbete, vilket ställer höga krav på struktur, flexibilitet och uthållighet. Samtidigt ger det stora möjligheter att göra verklig skillnad.
I det dagliga arbetet fokuserar du på elevernas resurser och kompetens och arbetar tillsammans med dem mot deras egna mål. Du samverkar nära med skolledning, kollegor, elevhälsa och behandlingssamordnare i ett tvärprofessionellt team, bidrar till utvecklingsarbetet och skapar undervisning som förenar kunskap, struktur och relation i ett sammanhang präglat av tillit, värme och uthållighet. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet i engelska, idrott och/eller musik för åk 6–9 och som har erfarenhet av, eller ett starkt intresse för, elever med omfattande stödbehov. Du ser relationen som ditt främsta pedagogiska verktyg, kombinerar struktur med kreativitet och behåller lugnet även när vardagen prövar dig. Du motiveras av att arbeta i en idéburen och medarbetarägd verksamhet där forskning och reflektion är en naturlig del. Erfarenhet av specialpedagogiskt arbete är meriterande.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. Du är en trygg och stabil lärare som använder relationer aktivt i ditt arbete och som förenar tillit, struktur och tydligt ledarskap med flexibilitet och kreativitet. Arbetet ställer krav på samarbetsförmåga, uthållighet och ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Du blir en viktig del i ett engagerat team där vi tillsammans skapar struktur, trygghet och utveckling för elever i behov av särskilt stöd.Skolan riktar sig enbart mot elever med omfattande behov av särskilt stöd och därför ser vi gärna att du har erfarenhet av att jobba med aktuell elevkategori.
Vårt erbjudande
Vår verksamhet är idéburen och medarbetarägd, ett medvetet val som speglar vårt engagemang och vår långsiktighet. Vi erbjuder en meningsfull arbetsplats där varje dag känns viktig, ett nära ledarskap och ett varmt kollegium som tror på samarbete och utveckling, kontinuerlig handledning och kompetensutveckling inom Magelungens professionsprogram samt möjlighet att påverka hur vi bygger framtidens resursskola.
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid eller deltid beroende på din ämnesbehörighet. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rektor Camilla Lindroth Vestergren
Urval och intervjuer sker löpande.
Utdrag ur belastningsregistret kommer att efterfrågas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-06-29
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Magelungen Utveckling AB
(org.nr 556489-1447), https://magelungen.com/
416 61 GÖTEBORG Kontakt
Rektor
Camilla Lindroth Vestergren camilla.lindroth.vestergren@magelungen.com
