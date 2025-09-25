Lärare till Ljungfälle anpassad grundskola
Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
Ljungfälle anpassad grundskola är en verksamhet som riktar sig mot årskurs 1-9, vi har även fritidshem och korttidstillsyn. Våra elever läser utifrån Anpassad grundskolas kursplaner där de flesta eleverna läser ämnesområden.
På skolan finns förstelärare, ledningsgrupp och erfaret kollegium som kommer att stötta dig i uppstarten. Enligt oss är alla människor unika och har olika förmågor, förutsättningar och behov. Utifrån detta vill vi möta alla elever i vår verksamhet!
Vi söker lärare som har erfarenhet av lågaffektivt bemötande, som vill utveckla och utmana våra elever i deras lärande och som har ett engagemang för att arbeta inom Anpassad grundskola. Hos oss kommer du att arbeta som klasslärare med möjlighet att öka elevernas kunskapsutveckling. Du ingår i ett arbetslag med ansvar för ca 4-6 elever tillsammans med dina kollegor.
Tjänsten är ett vikariat på sex månader med möjlighet till tillsvidareanställning därefter. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad Speciallärare med specialisering mot intellektuell funktionsnedsättning eller har erfarenhet av liknande uppdrag. Arbete i förskolan och erfarenhet inom omsorgen är meriterande. Du är van att arbeta med elever med olika funktionsvariationer, både intellektuella och neuropsykiatriska. Du har ett bra bemötande som hjälper eleverna till självständighet. Du har lätt för att samarbeta och har erfarenhet av arbete i arbetslag. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi ser gärna att:
• du är modig och vill utvecklas och fortsätta lära tillsammans med andra.
• du vill arbeta i team och bidrar till utveckling av verksamheten utifrån skolans utvecklingsarbete, egna erfarenheter och forskning.
• du har en medveten tanke kring din roll som pedagog och är en tydlig ledare som arbetar strukturerat utifrån gällande styrdokument och ett professionellt förhållningssätt.
• du har förmåga att skapa ett gott arbetsklimat med engagemang, nyfikenhet och trygghet i gruppen och du ser och möter elevers olika behov utifrån deras olika förutsättningar.
• du stimulerar alla elever till att utvecklas, dokumenterar deras resultat och informerar elever och vårdnadshavare på ett bra sätt om hur inlärningen fortskrider.
• du har en positiv inställning, ett flexibelt arbetssätt, god samarbetsförmåga och bidrar till utveckling av verksamheten.
Även förskollärare och lärare i fritidshem är välkomna att söka. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
Biträdande rektor
