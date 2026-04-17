Lärare till Lärcentrum vid anstalten Norrtälje
Om Kriminalvården
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Publiceringsdatum2026-04-17Dina arbetsuppgifter
Vi utökar vårt lärarlag på anstalten Norrtälje. Tillsammans med dina fyra lärarkollegor bedriver du undervisning för en mindre grupp studerande per studiepass. Vanligtvis arbetar två lärare per pass. Som lärare i Kriminalvården har du 20 timmar undervisning per vecka, 15 timmar med elever på plats på anstalten som studerar både dina egna ämnen och ämnen där en lärarkollega är ämnesbehörig. Fem timmar per vecka leder du distansundervisning i dina egna ämnen med studerande som finns på andra anstalter. Resterande ca 20 timmar används för att planera, dokumentera, rätta uppgifter, möten mm.
Du arbetar nära dina lärarkollegor på anstalten men eftersom Vuxenutbildningen är en nationell organisation kommer du även ha tät kontakt med lärare i andra delar av landet. Din chef är biträdande rektor för samtliga lärcentrum i region Stockholm och finns aldrig längre bort än ett mail eller telefonsamtal. Dessutom finns på varje anstalt en chef som är ansvarig för kontakterna mellan anstaltens verksamhet och Lärcentrum.
Du arbetar alltid på plats på anstalten, även vid distansundervisning och under administrativ tid.Kvalifikationer
I din roll som lärare är du en skicklig pedagog med vilja och förmåga att motivera, entusiasmera och leda studerande att nå sina mål. Du är tydlig och engagerad i ditt arbete och har god förmåga att skapa struktur och systematik. Arbetet bedrivs både självständigt och i nära samarbete med kollegor, varför god samarbets- och initiativförmåga är viktiga egenskaper. Samtidigt har du förmåga att på ett självständigt sätt planera för dina egna ämnen och arbetsuppgifter.
Vi söker dig som har:
Gymnasielärarexamen och legitimation med ämnesbehörighet i ett eller flera av följande ämnen: Företagsekonomi, Naturkunskap, Matematik, Fysik och kemi i kombination med matematik (Bifoga lärarlegitimation med behörighetsförteckning i ansökan)
Förmåga att uttrycka dig väl på svenska i såväl tal som skrift
God datorkunskap och vana att arbeta digitalt
Det är även meriterande med:
Erfarenhet av att undervisa inom vuxenutbildning/Komvux
Erfarenhet av distansundervisning
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan inklusive lärarlegitimation med behörighetsförteckning!
Intervjuer kommer att ske på plats på anstalten Norrtälje den 25 maj.Övrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Knutbyvägen 10 (visa karta
)
761 29 NORRTÄLJE Arbetsplats
Avdelningen för verksamhetsinnehåll, Sektionen för vuxenutbildning Kontakt
Viktor Berglund Lindberg (OFR) victor.berglundlindberg@kriminalvarden.se Jobbnummer
9859716