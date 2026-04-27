Lärare till lågstadiet på Furuparkskolan
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Luleå
2026-04-27
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Furuparkskolan är en F-3 skola belägen i ett villakvarter på bostadsområdet Skurholmen, 3 km från Luleå centrum. Skolan inrymmer ca. 135 elever varav ca. 125 elever finns i fritidshemsverksamheten. På skolan finns två fritidsavdelningar, Vulkanen för förskoleklass och åk 1 och Skogen för åk 2 och åk 3. Våra prioriterade utvecklingsområden är tillgänglig lärmiljö, en skola som fungerar för alla hela dagen och att utveckla en effektiv elevhälsa. Hos oss arbetar samtliga pedagoger för att ge eleverna bästa förutsättningar att lyckas nu och i framtiden. Furuparkskolans motto: "Det är coolt att vara snäll".
1 plats(er). Publiceringsdatum 2026-04-27

Arbetsuppgifter
På Furuparkskolan arbetar vi för "varje elevs bästa, i varje elevs bästa skola". Vi sätter eleven i centrum och för att det skall fungera är det avgörande att vår personal får rätt förutsättningar för att kunna göra det möjligt. Vår absoluta övertygelse är att om personalen har det bra kommer eleverna också att ha det bra.
Du kommer tillsammans med dina kollegor ansvara för att planera, utföra, utvärdera och utveckla undervisningen. I ditt uppdrag ingår det att vara mentor samt att stimulera alla elevers utveckling och lärande, ta tillvara på elevernas lust och nyfikenhet samt verka för en trygg och accepterande miljö. Du dokumenterar elevernas lärande och kopplar det till våra styrdokument. Du analyserar och reflekterar regelbundet över de resultat som finns kring dina elever och kring din undervisning. Tillsammans med dina kollegor ska du skapa varje elevs bästa skola - ur ett heldagsperspektiv.Kvalifikationer
Vi söker dig som är engagerad och har ett tydligt ledarskap. Du har en god förmåga att möta alla elever där de
befinner sig i sin kunskapsutveckling. Du har lärarlegitimation och vi ser gärna att du har så bred behörighet som
möjligt i årskurs 1-3 men framför allt att du är behörig att undervisa i årskurs 1-3 i SV/MA. Det är meriterande om du har erfarenhet av att driva utvecklingsarbete i ämnet matematik.
Vi ser det som viktigt att du kan bidra till värdegrundsarbetet på skolan genom ett demokratiskt förhållningssätt och genom att vara en god förebild. Du har förmåga att bygga relationer med och mellan eleverna, kan med tydlighet sätta struktur och
ramar för att det ska bli tryggt och att eleverna ska få en god arbetsmiljö. Vidare har du förmåga att få till ett bra samarbete med kollegor, vårdnadshavare men även med andra professioner i och utanför skolan.
Tillträde: 12 augusti 2026 eller enligt överenskommelse.
Om du erhåller tjänsten ska du uppvisa godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321934".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Luleå kommun
(org.nr 212000-2742)
Timmermansgatan 25 (visa karta
)
972 31 LULEÅ Arbetsplats
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen

Kontakt
Rektor
Fredrik Johansson 0920453000

Jobbnummer
9877982