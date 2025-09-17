Lärare till Komvux som anpassad utbildning
2025-09-17
Välkommen till arbetsmarknadsförvaltningen. Här arbetar vi med arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd, vuxenutbildning, konsumentfrågor och introduktion av nyanlända. Målet är att alla ska erbjudas möjlighet till egen försörjning. Därför arbetar vi nära näringslivet och arbetslivets parter för att öka möjligheten för personer att etablera sig på arbetsmarknaden.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Här finns möjlighet för dig som är intresserad av att undervisa vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning. Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan redan idag!
Utbildnings- och jobbcenter Boländerna. På Utbildnings- och jobbcenter komvux kan du välja bland många vuxenutbildningar: grund- och gymnasiekurser, yrkesutbildningar, svenska för invandrare (sfi), svenska med yrkesinriktning (sfx) och komvux som anpassad utbildning.
Här kan du läsa mer om utbildning-och jobbcenter Komvux (https://ujc-komvux.uppsala.se/om-utbildnings-och-jobbcenter-komvux/)
Beskrivning av arbetsuppgifter
Undervisning på Komvux som anpassad utbildning på grundläggande och gymnasial nivå i olika ämnen.Publiceringsdatum2025-09-17Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarexamen och gärna speciallärarutbildning. Du behöver ha grundläggande IT- och datorkunskaper. Erfarenhet av arbete som lärare inom anpassad utbildning är meriterande.
Som person har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och ditt förhållningssätt och du ser möjligheter i förändringar. Vi ser även att du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människans olika förutsättningar och du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Sara Undén, biträdande rektor, 018-727 44 64.
Facklig företrädare: Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018-727 81 00.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 23 02.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AMN-2025-00579". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Vuxenutbildning Kontakt
Biträdande rektor
Sara Undén sara.unden@uppsala.se 018-727 44 64 Jobbnummer
